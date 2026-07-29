Fiscalía de NL descarta intento de secuestro de Karely Ruiz: ‘El móvil es un robo con violencia’

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Karely Ruiz no sufrió un intento de secuestro, sino que el hecho registrado durante la madrugada de este miércoles en un domicilio de San Nicolás de los Garza corresponde a un robo con violencia.

“El móvil es un robo con violencia”, confirmó Javier Flores Saldívar, fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León al ser cuestionado sobre el caso.

Según el funcionario, las primeras investigaciones establecen que entre seis y siete hombres irrumpieron de manera violenta en la vivienda de la influencer Karely Ruiz para apoderarse de dinero en efectivo, joyería y otros objetos de valor.

El botín robado de casa de Karely Ruiz asciende, de forma preliminar, a 20 mil pesos en efectivo y aproximadamente 200 mil pesos en joyería, detalló el fiscal.

Karely Ruiz fue asaltada en su domicilio. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Durante las diligencias, agentes ministeriales localizaron mochilas presuntamente utilizadas por los delincuentes al interior del inmueble, además de bolsos de marcas de lujo abandonados sobre la banqueta, a escasos metros de la vivienda, indicios que ya forman parte de la carpeta de investigación y que serán sometidos a diversos análisis periciales.

Esta mañana, varios medios reportaron que el comando también trató de privar de su libertad a Karely Ruiz, expeleadora de Supernova, N+ incluso informó que su esposo, el músico Jhon Echeverry, fue golpeado al evitarlo.

Flores Saldívar reiteró que por el momento no existen elementos que permitan sostener que se trató de un secuestro: “Se habla de un robo y creo que tenemos que esperar a que avancen un poco más las investigaciones para tratar de resolver ese asunto”.

La influencer y modelo Karely Ruiz ha participado en combates como Ring Royale y Supernova. (Foto: Cuartoscuro.com) (Galo Cañas Rodríguez)

Karely Ruiz está ilesa tras robo con violencia en su casa

El funcionario confirmó que Karely Ruiz no sufrió lesiones durante los hechos y que el resto de las personas que se encontraban en el domicilio tampoco presentó afectaciones de gravedad, aunque una de las víctimas fue golpeada por los agresores mientras exigían la ubicación del dinero.

El asalto ocurrió alrededor de las 3:45 horas, cuando los integrantes de la familia se encontraban dormidos. De acuerdo con las primeras indagatorias, los delincuentes irrumpieron por la fuerza en la vivienda, sorprendieron a los habitantes y, bajo amenazas, exigieron la entrega de dinero y objetos de valor antes de escapar.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía realiza el análisis de videos de cámaras de vigilancia municipales, privadas y de domicilios particulares, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los responsables e identificar los vehículos en los que huyeron tras cometer el atraco.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. La Fiscalía de Nuevo León aseguró que las investigaciones continúan y que los indicios localizados en la vivienda, junto con las grabaciones de videovigilancia y los testimonios de las víctimas, serán fundamentales para identificar y capturar al grupo que perpetró el robo con violencia.

La creadora de contenido, exparticipante de Ring Royale 2026, no ha hablado del caso, su última historia de Instagram la publicó el martes por la noche, era una dinámica de preguntas con sus seguidores. Hace apenas unos días, celebró el lujoso bautizo de su hija Madisson.