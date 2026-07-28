La historia de Taquería Orinoco, donde comen Harry Styles y otros famosos en CDMX

As it was... Para sorpresa de nadie, el cantante Harry Styles fue a Taquería Orinoco, un restaurante que ya colecciona visitas de celebridades como Dua Lipa y Rosalía.

El exintegrante de One Direction tiene programados seis conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto). Así que aprovechó para pasear por la colonia Roma Norte con su sudadera negra estampada con flamas.

En ocasiones anteriores Harry Styles ha visitado lugares como Rosetta, panadería de la chef Elena Reygadas. Esta vez fue captado por sus fans tomando café y luego en una mesa metálica de los Orinoco, cuya historia tiene poco más de una década.

El origen de Tacos Orinoco

La historia de Tacos Orinoco comenzó en Monterrey en 2015. El primer establecimiento abrió sobre Río Orinoco 101, en la colonia Del Valle de San Pedro Garza García, la cual dio nombre de la taquería.

El proyecto fue impulsado por Héctor Alfredo López Ramírez, quien en LinkedIn se identificó previamente como cofundador de la marca, y por el chef Jesús ‘Chuy’ Villarreal, responsable de las recetas que distinguen al negocio.

De acuerdo con Larousse Cocina, el chef Chuy Villarreal nació en Monterrey en 1978, estudió Comunicación y trabajó durante un tiempo en publicidad antes de dedicarse a la gastronomía. Además de Orinoco, fundó proyectos como Pinto Bar y Cara de Vaca (número 60 en Latin America’s 50 Best Restaurants 2022).

En una entrevista con MexBest, el chef recordó que su formación fue autodidacta: comenzó a cocinar con mayor frecuencia cuando vivía solo y un amigo le insistió en que tenía futuro detrás de una cocina. Más adelante, junto con su esposa Vicky, empezó a experimentar con técnicas e ingredientes hasta convertir esa afición en una profesión.

Desde su origen, Tacos Orinoco apostó por recrear la estética de las taquerías tradicionales con rótulos pintados a mano, aluminio y azulejos. Su propuesta está limitada a solo tres proteínas: res, trompo —nombre con el que en Monterrey se conoce al pastor— y chicharrón.

La expansión llegó poco después. En 2017 abrió su primera sucursal en la Ciudad de México, sobre Insurgentes Sur, casi esquina con Álvaro Obregón. Actualmente la cadena cuenta con seis establecimientos en la capital y tres en Monterrey. Se ha convertido en una parada frecuente para habitantes de la ciudad, turistas y figuras del espectáculo.

Tacos Orinoco también ha enfrentado episodios de controversia: en julio de 2023 circuló en redes sociales un video en el que se señalaba que el supuesto dueño de una sucursal había agredido a un trabajador en Monterrey.

La cadena respondió mediante un comunicado en sus redes sociales y rechazó esa versión: “El agresor que puede verse en el video no pertenece al equipo de Orinoco. Los hechos mostrados ocurrieron en 2022. No toleramos conductas violentas en nuestro equipo”.

En el mismo mensaje, agregó que el empleado afectado continuaba trabajando con ellos y aseguró que el incidente “fue atendido en su momento”.

¿Cuánto cuesta comer en Tacos Orinoco?

El menú de Tacos Orinoco se basa en trompo, res y chicharrón norteño, que pueden pedirse en tortilla de harina, maíz o tostada, además de costras, especialidades y complementos.

Estos son algunos de los precios vigentes:

Tacos

Taco de trompo: 35 pesos.

35 pesos. Taco de chicharrón norteño: 62 pesos.

62 pesos. Taco de res: 64 pesos.

64 pesos. Taco de aguacate: 34 pesos.

Costras

Costra de trompo: 81 pesos.

81 pesos. Costra de res: 81 pesos.

81 pesos. Costra de chicharrón norteño: 84 pesos.

84 pesos. Costra Orinoco (con chicharrón norteño en salsa verde picante): 99 pesos.

Especialidades

Gringa: 162 pesos.

162 pesos. Pirata: 162 pesos.

162 pesos. Campechana: 162 pesos.

162 pesos. Norteña: 162 pesos.

162 pesos. Quesadilla: 39 pesos.

Además, el menú incluye complementos como papas aplastadas (57 pesos), frijoles a la charra (62 pesos) y versiones especiales con carne de res o trompo (77 pesos).

En bebidas, el restaurante ofrece refrescos en lata por 53 pesos y su tradicional agua de jamaica con guayaba y canela por 73 pesos.