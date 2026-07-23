Con clientes como ‘Canelo’ y Rafa Márquez: Así nació Kenzo Sushi, restaurante de la hija de ‘El Mencho’

Kenzo Sushi recibió la visita de algunas personalidades del deporte. Uno de ellos fue Rafael Márquez, el exfutbolista mexicano, quien durante su visita se tomó fotografías con sus seguidores. [Fotografia. Shutterstock, Cuartoscuro, DEA]

Los rollos de sushi, makis de pulpo con salmón, niguiris de callo de hacha y el arroz con vegetales de Kenzo Sushi eran solo la fachada que escondía un negocio ilícito, operado por Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

El mismo año de su apertura, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al sushi bar por un presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A pesar de ello, el establecimiento siguió abierto durante seis años.

Durante su operación, Kenzo Sushi prosperó. Antes de cerrar definitivamente, abrió una segunda sucursal y recibió visitas de celebridades como el cantante Gerardo Ortiz y el boxeador profesional Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

¿Cómo inició Kenzo Sushi, restaurante que dirigía la hija de ‘El Mencho’?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explica que el restaurante de comida japonesa inició bajo el nombre de Mizu Sushi Lounge en Puerto Vallarta, Jalisco; sin embargo, el negocio cambió de ubicación y se estableció en Plaza Fusión Galerías, en Guadalajara.

Se desconoce la fecha exacta de apertura; no obstante, para el 17 de septiembre de 2015 las autoridades estadounidenses emitieron la primera designación contra Mizu Sushi Lounge por presuntamente brindar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El restaurante continuó operando de forma habitual, aunque después pasó a formar parte de la compañía Operadora Los Famosos, S.A. de C.V., y fue renombrado como Kenzo Sushi, manteniendo el mismo concepto de sushi bar.

Algunos de los platillos que se vendían eran rollos de sushi, langosta, tostadas de atún con aguacate, sashimis de pulpo y hasta tacos de rib eye, para aquellas personas que no disfrutan de los mariscos.

Bajo este nuevo nombre, el restaurante también ofrecía entrega de pedidos a domicilio y, en 2019, inauguró una nueva sucursal de Kenzo Sushi en Guadalajara, específicamente en la avenida Real Acueducto.

El concepto era el mismo: mantener un estilo japonés en la decoración, muebles de madera y cocina tipo teppanyaki. Cada una de estas sucursales contaba con sus propias promociones, aunque el menú se mantenía idéntico.

¿Qué famosos visitaron Kenzo Sushi, el restaurante vinculado a la hija de ‘El Mencho’?

Durante los primeros años de operación, Kenzo Sushi recibió la visita de algunas personalidades del deporte. Uno de ellos fue Rafael Márquez, el exfutbolista mexicano, quien durante su visita se tomó fotografías con sus seguidores.

“Rafa Márquez nos visitó el día de ayer”, escribió Kenzo Sushi en una publicación que compartió. El ahora técnico de la Selección Mexicana acudió en más de una ocasión al restaurante, de acuerdo con publicaciones aún disponibles del negocio.

Rafael Márquez en el Kenzo Sushi Rafael Márquez en el Kenzo Sushi [Fotografía. Redes sociales]

Otro de los deportistas que visitó Kenzo Sushi fue Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien también se tomó algunas fotos con los comensales del lugar, las cuales fueron compartidas por el negocio.

“Nos encanta tener personalidades en Kenzo Sushi. Gracias, Canelo, por visitarnos”, añadieron en la publicación en la que el boxeador posa junto a una persona que le pidió una fotografía.

Canelo Canelo en el Kenzo Suhsi [Fotografía. Redes Sociales]

Además de ellos, el restaurante también compartió una imagen de Gerardo Ortiz, el cantante de música regional mexicana, quien posó con una fan frente a la fachada de Kenzo Sushi.

Todas estas fotografías fueron tomadas antes de que el restaurante fuera designado nuevamente por las autoridades estadounidenses, pero ahora bajo el nombre de Kenzo Sushi.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a Kenzo Sushi con el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2017, al afirmar que a través de sus operaciones se brindaba ayuda material a la organización fundada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

En el documento también se indicó que el restaurante estaba a nombre de Alfonso Corona Romero, alias ‘Chef Poncho’, y Edgar Alfonso Corona Robles, quienes supuestamente eran prestanombres del CJNG y de la célula delictiva Los Cuinis.

Gerardo Ortíz Genaro Ortíz en el Kenso Sushi [Fotografía. Redes sociales]

¿Por qué vincularon a Jessica Oseguera con Kenzo Sushi?

A pesar de la segunda designación, el restaurante continuó operando de forma habitual, como muestran sus redes sociales, donde seguían ofreciendo sus platillos clásicos y otros nuevos como kushiage, concha de langosta flameada y tártara de atún.

El 26 de febrero de 2020, Jessica Oseguera, hija de ‘El Mencho’, fue detenida y un año después, el 12 de marzo de 2021, se declaró culpable de realizar transacciones y negocios con seis empresas mexicanas que habían sido sancionadas por las autoridades estadounidenses.

Entre ellas se encontraban tanto Mizu Sushi Lounge como su sucesora Kenzo Sushi, de la cual, de acuerdo con la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, Jessica era propietaria, funcionaria, directora o agente.

A través de estas empresas se brindaba apoyo material para que el Cártel Jalisco Nueva Generación continuara realizando actividades ilícitas, según el documento emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Qué fue de Kenzo Sushi, restaurante dirigido por la hija de ‘El Mencho’?

Las publicaciones en redes sociales de Kenzo Sushi se detuvieron el mismo día en que Jessica se declaró culpable y el restaurante cerró definitivamente. En junio de 2021, Jessica Oseguera fue sentenciada a 30 meses de prisión y obtuvo su libertad en abril de 2022.

Kenzo Sushi ya no volvió a abrir, pues solo cinco días después, en el mismo local, abrió otro restaurante llamado Daiki Sushi, el cual comenzó a promocionar sus platillos el 17 de marzo de 2021.

Este negocio no solo aprovechó la decoración y distribución de Kenzo Sushi, sino que mantuvo un concepto similar: comida japonesa preparada con ingredientes de alta calidad.

Daiki Sushi actualmente sigue operando en Plaza Fusión Galerías, donde ofrece platillos como rollos, teppanyakis y temakis; además, suele compartir contenido en redes sociales.