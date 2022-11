Harry Styles da el rol... de guayaba en CDMX: Esta es la panadería que visitó

Harry Styles ya está en tierras chilangas, pero antes de entonar ‘As It Was’ ante un Foro Sol a reventar, no perdió oportunidad de echarse un ‘pancito’ en una de las panaderías más famosas de la Ciudad de México.

El cantante inglés, nombrado como la celebridad británica joven más rica de 30 años o menos del mundo, ha sido captado por sus fans en varios puntos de la CDMX, como Chapultepec o la casa de Barragán en donde firmó autógrafos para algunos de los fanáticos que se lo encontraron, incluso circula una imagen donde se afirma que iba pasando frente a un puesto de carnitas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también compartió esa fotografía en Twitter este 23 de noviembre y escribió: “Harry Styles en #LaCiudadQueLoTieneTodo”.

Además de ello, en Tik Tok la usuaria Laura Alvarado compartió el momento en el que lo encontró por casualidad en las calles, cuando acababa de pasar por un pan.

“Hoy conocí a Harry Styles”, se lee en el vídeo, donde a ella se le pase escucha decir “allá va el amor de mi vida”, luego se acerca con sus amigas a pedirle un autógrafo.

En el clip se escucha al músico saludarlas, “encantado de conocerlas” y luego les pregunta si ya tienen boletos para su concierto, a lo que ellas contestan que sí. Además, les recomienda el restaurante al que fue.

En los comentarios la autora del vídeo describe “traía toda la intensión de regalarnos boletos” y explica que fue muy amable, pero no quería fotografías, por ello no grabó directamente su rostro: “no quise incomodarlo poniéndole un celular en la cara, aparte que otras personas ya se habían acercado a pedirle foto y él les dijo que no porque estaba paseando”.

Según la creadora del vídeo, el sitio al que Styles se refería era Rosetta, donde él acababa de comer un rol de guayaba.

El breve video se volvió viral con más de 17 mil ‘me gusta’ en la plataforma y comentarios como “¿A que hora fue? Dime para autoflagelarme porque yo iba a ir a Rosetta saliendo del trabajo”.

Rosetta: la panadería que visitó Harry Styles y los Jonas Brothers

Además de Styles, hace unas semanas los Jonas Brothers también pasaron a esta panadería de la chef mexicana Elena Reygadas que ha conquistado paladares de todo el mundo con sus roles de guayaba, además, también tienen algunos platillos para almorzar y beber un café, jugo o té.

Rosetta tiene dos sucursales en la colonia Roma Norte: una en la calle Colima 179 y otra en Puebla 242.

Panadería Rosetta tiene dos sucursales en la Ciudad de México. (Foto: Instagram / @panaderiarosetta)

Es un clásico de la Ciudad de México donde no hay decisión equivocada, desde una sencilla concha de chocolate de metate, un chocolatín, un par de hot cakes veganos de almendra y plátano, un pastel mil hojas de frutos rojos o un croissant de chocolate como el que antojó a Kevin Jonas.

Elena Reygadas, originaria de la Ciudad de México, prioriza los ingredientes locales y de temporada; su pan de muerto con ceniza de totomoxtle fue una de las propuestas ganadoras este año en la Paneada Santa Clara.

Reygadas fue reconocida en 2014 como la Mejor Chef de los Latin America’s 50 Best Restaurants (Latin America’s Best Female Chef 2014) y además de la panadería, en la en la Ciudad de México tiene el restaurante Rosseta, uno de los mejores cien del mundo, este año se encuentra en el número 60 del ranking The World’s 50 Best Restaurants.

La Panadería Rosetta se encuentra bajo el cargo de la chef Elena Reygadas. (Foto: Instagram / @panderiarosetta)

¿Cuánto cuesta comer en Rosetta?

En su sección dulce, las opciones se pueden volver infinitas, con constantes nuevas creaciones, hay versiones sin gluten y veganas, encuentras desde un bollo de romero (15 pesos), un puerquito de piloncillo (20 pesos) o un croissant (30 pesos). En general sus precios van de 20 a 30 pesos.

Asimismo puedes encontrar opciones de pan dulce como:

Rol de guayaba en 50 pesos.

Crossaint en 35 pesos.

Envuelto de estragón en 40 pesos.

Rol de almendras en 50 pesos.

Rol de cardamomo en 50 pesos.

Crujiente de manzana 45 pesos.

Focaccia de mora azul en 50 pesos.

Su menú también tiene la posibilidad de elegir de una enorme variedad de sandwiches que empiezan desde los 100 hasta los 270 pesos mexicanos. La carta cuenta con una sección de bebidas frías y calientes para acompañar la selección de alimentos.