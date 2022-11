Se acabó el amor: Harry Styles y Olivia Wilde terminan su noviazgo tras 2 años de relación

Luego de casi dos años de relación, la directora Olivia Wilde y el cantante Harry Styles habrían decidido terminar su romance tras conocerse en el rodaje de la película Don’t Worry Darling, cuando el exintegrante de One Direction reemplazó a Shia LaBeouf.

Desde que fueron vistos de la mano en enero de 2021 en una boda, la expareja estuvo en medio de la polémica por diversos motivos, como su diferencia de edad (10 años). Pese a que Wilde desmintió una supuesta infidelidad a Jason Sudeikis, el equipo legal del actor le entregó los papeles por la custodia de sus hijos cuando estaba en el escenario de la CinemaCon.

¿Por qué terminaron Harry Styles y Olivia Wilde?

De acuerdo con una fuente allegada a ellos, seguirán una relación amistosa para enfocarse en sus respectivas carreras. “Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles”, explicó a People.

La madre de dos hijos (Otis y Daisy) también estaría viendo por el bienestar de los menores, de ocho y seis años respectivamente. “Es una decisión muy amistosa”, agregó.

La noticia llega luego de que el pasado 15 de noviembre, Wilde y los pequeños fueron vistos entre el público de uno de sus conciertos en Los Ángeles apoyando y cantando al ritmo de las canciones de quien, con su tercer álbum como solista, titulado Harry’s House, alcanzó un nivel más alto de popularidad.

“La presión pública sobre ellos ha sido difícil. Han tenido altibajos a lo largo de la relación”, argumentaron sus cercanos. “En este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados”.

Asimismo, Page Six reportó que no hay mal ambiente entre ellos. “Harry no ha dejado a Olivia, ni viceversa. Esta ha sido la relación más larga que ha tenido Harry, así que claramente tienen un vínculo especial. Es imposible tener una relación cuando el próximo año él está en todos los continentes y Olivia tiene su trabajo y sus hijos”.