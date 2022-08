Jonas Brothers: ¿Cuánto cuesta comer en la panadería de la CDMX que visitaron Kevin, Joe y Nick?

Pancito y café, esa combinación seduce a cualquier persona en tiempos lluviosos y los Jonas Brothers no fueron la excepción, ya que visitaron durante su visita a la Ciudad de México aprovecharon para echarse un cuernito con un capuchino en una panadería de la colonia Roma.

La agrupación estadounidense de Kevin, Joe y Nick Jonas se encuentra en medio de la gira ‘The Remeber This Tour’, con conciertos en México: dos fechas en Arena CDMX y otras dos en Monterrey.

Durante su paso por las tierras chilangas se pasearon por la colonia Roma y llegaron a Rosetta, la famosa panadería de la chef mexicana Elena Reygadas, en la cual también tienen algunos platillos para almorzar y beber un café, jugo o té.

Los Jonas Brothers estuvieron en Rosetta. (Foto: Instagram / @josealejandroantunes).

La panadería cuenta con una oferta muy diversa de pan dulce y salado. (Foto: Instagram / @joejonas).

En una historia de Instagram, Joe Jonas compartió lo que expresó su compañero Kevin en el lugar: “I want that chocolate croissant” (“quiero ese croissant de chocolate”), con imágenes de los anaqueles llenos de pan; asimismo, el cantante publicó imágenes de varios capuchinos en la mesa.

José Alejandro Antúnez, el periodista que los acompaña, agregó historias a Instagram de Joe en la mesa, jugando con una cámara ante un plato de pan ya vacío y otro de Kevin Jonas sacando su ansiado croissant de una bolsa.

Además, Nick publicó un video en su red social donde cuenta que conocieron a una de sus seguidoras en otro restaurante (en la Condesa): ¡Me encontré con una familia increíble aquí en la Ciudad de México mientras almorzaba!”

La agrupación de Joe Jonas está de gira en México. (Foto: Instagram / @josealejandroantunes).

¿Dónde está Rosetta, la panadería donde comieron los Jonas Brothers?

Rosetta tiene dos sucursales en la colonia Roma Norte: una en la calle Colima 179 y otra en Puebla 242.

Es un clásico de la Ciudad de México donde no hay decisión equivocada, desde una sencilla concha de chocolate de metate, un chocolatín, un par de hot cakes veganos de almendra y plátano, un pastel mil hojas de frutos rojos o un panettone de chocolate.

Esta panadería es una de las propuesta de Elena Reygadas, originaria de la Ciudad de México, quien prioriza los ingredientes locales y de temporada.

Ella fue reconocida en 2014 como la Mejor Chef de los Latin America’s 50 Best Restaurants (Latin America’s Best Female Chef 2014) y además de la panadería, en la en la Ciudad de México tiene el restaurante Rosseta, uno de los mejores cien del mundo, este año se encuentra en el número 60 del ranking The World’s 50 Best Restaurants.

Rol con mermelada de guayaba en su interior. (Foto: Instagram / @panaderiarosetta).

¿Cuánto cuesta comer en Rosetta?

Tienen una oferta muy amplia, desde pan salado de centeno, cebada, integral, focaccia, birote, baguette, pan de pulque, cemita, de papa, nuez y pasas, cuyos precios van de 15 a 110 pesos por pieza.

En su sección dulce, las opciones se pueden volver infinitas, con constantes nuevas creaciones, hay versiones sin gluten y veganas, encuentras desde un bollo de romero (15 pesos), un puerquito de piloncillo (20 pesos) o un croissant (30 pesos). En general sus precios van de 20 a 30 pesos.

Rosetta ofrece varios tipos de pan, como los croissant que pidieron los Jonas Brothers. (Foto: Instagram / @panaderiarosetta).

O bien, pasteles de 50 a 130 pesos por rebanada o enteros de 300 a 950 pesos.

Asimismo, sirven diversos tipos de desayunos como sándwiches (195 a 260 pesos) y cafés de 30 a 55 pesos.

Un cheque promedio puede variar de 150 a 200 pesos por persona, según lo que se observa que pidieron los Jonas Brothers, no debieron gastar más de cien pesos cada uno (croissant y café).