La historia del restaurante Potzollcalli, el rival pozolero de La Casa de Toño

Mencionar “pozole” en México es pensar en una de las recetas más representativas de la gastronomía nacional. Entre las cadenas que han contribuido a popularizar este platillo se encuentra Potzollcalli, una marca con más de 50 años de historia que pasó de ser una pequeña cenaduría a convertirse en uno de los referentes de la comida tradicional mexicana.

En medio del interés que ha despertado la posible venta de La Casa de Toño, existen otras cadenas especializadas en este platillo tradicional de la cocina de nuestro país, entre ellas Potzollcalli, cuyo origen se remonta a principios de la década de 1970, rival de este establecimiento.

El pozole es uno de los platillos tradicionales de la gastronomía mexicana. (Foto: Shutterstock) (Nación321/Shutterstock)

¿Cómo nació Potzollcalli?

La historia de Potzollcalli comenzó en 1972, cuando las familias Góngora y Delgado abrieron un pequeño local dentro del Mercado de La Merced, en la Ciudad de México, impulsados por la necesidad de ofrecer un lugar cómodo y seguro donde degustar este platillo que, según la página del restaurante de comida mexicana, era menospreciado y se vendía únicamente en mercados y cenadurías.

El negocio nació con el objetivo de ofrecer platillos típicos mexicanos en un ambiente familiar, teniendo al pozole como su principal especialidad, receta que basaron en los tipos que encontraron en Iguala, Guerrero, y le dieron su toque personal.

Grupo Potzollcalli abrió su primera sucursal en la avenida Xola en la Colonia Álamos exactamente un 15 de septiembre. Con el paso de los años, el concepto evolucionó hasta convertirse en una cadena de restaurantes. La empresa adoptó el nombre Potzollcalli, una palabra inspirada en el náhuatl que hace referencia a la “casa del pozole”, para reforzar así su identidad alrededor de uno de los platillos más tradicionales del país.

Actualmente, la marca ofrece una amplia variedad de antojitos mexicanos, desayunos, enchiladas, tacos, flautas, sopes, chilaquiles, bebidas y postres, además de su tradicional pozole en distintas presentaciones, tanto en restaurantes como a través de pedidos a domicilio.

Además, cuenta con 25 sucursales localizadas en la Ciudad de México, el Estado de México y Yucatán.

El pozole es el platillo estrella del restaurante Potzollcalli (Foto: Shutterstock)

¿Cuánto cuesta comer en Potzollcalli?

Los precios de Potzollcalli varían según la sucursal y el servicio, aunque el menú mantiene opciones para diferentes presupuestos.

Algunos de los precios disponibles en su plataforma de pedidos son:

Pozole blanco o rojo: desde $179 aproximadamente.

aproximadamente. Enchiladas: desde $170 .

. Chilaquiles: entre $170 y $190 .

. Tacos dorados y flautas: desde $150 .

. Postres y bebidas: desde $40.

El costo final depende de si se consume en restaurante, o si el pedido se realiza mediante servicio a domicilio directo con ellos o a través de una aplicación.

La Casa de Toño analiza una posible venta millonaria

La Casa de Toño analiza una posible venta valuada en más de 400 millones de dólares para acelerar su crecimiento en México, Estados Unidos y otros mercados de Latinoamérica.

De acuerdo con información de Bloomberg, la operación incluiría las 81 sucursales de la cadena y tendría como objetivo fortalecer su expansión internacional. Entre los posibles interesados figura Grupo Gigante, aunque hasta ahora no existe un acuerdo definitivo y las negociaciones continúan en una etapa preliminar.