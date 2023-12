En dónde están los mejores restaurantes de México

The World’s 50 Best Restaurants además de ser una lista, es una organización que lleva a cabo una ceremonia anual de entrega de premios, la cual se celebra desde 2003. A partir de 2016, se convirtió en una gira mundial que ha sido acogida en diferentes destinos alrededor del mundo. Es una más de las múltiples listas y premios –todos sumamente controvertidos- que diferentes organizaciones otorgan a lo mejor del buen comer, no es la única, pero en la actualidad es una de las renombradas.

Dicha organización, junto con la clasificación principal, también tienen los Asia’s 50 Best Restaurants y Latin America’s 50 Best Restaurants, así como otras que incluyen bares y recomendaciones para viajes. Paralelamente, la organización otorga una serie de premios especiales a personas y restaurantes específicos, como el premio One To Watch, el Premio a la Trayectoria y el Premio Chefs’ Choice. Este último se basa en los votos de los 50 jefes de cocina de los restaurantes que estuvieron en la lista del año anterior.

La lista se crea a partir de los votos de la Academia que está compuesta de manera equitativa por un 50% de votantes femeninos y un 50% masculinos, divididos en 26 regiones alrededor del mundo. La integran críticos gastronómicos, chefs, restauranteros y gourmets que han viajado extensamente por el mundo. Son estrategias diseñadas para actuar de la manera más justa posible.

En días pasados se dio a conocer la lista de los Latin America’s 50 Best, en donde la riqueza y diversidad de la gastronomía mexicana han llevado a los restaurantes de nuestro país a lugares importantes. Desde el norte hasta el sur, de las metrópolis hasta los rincones más remotos, México es un festín.

En el norte, específicamente en Monterrey, Nuevo León, se fusionan los sabores de la comarca con la innovación culinaria en lugares emblemáticos como Koli, Cara de Vaca y el aclamado Pangea del chef Guillermo González Beristaín. Estos establecimientos no solo ofrecen platos deliciosos, sino que también son testigos de la evolución de la gastronomía en la región, combinando lo tradicional con lo contemporáneo para ofrecer una experiencia única.

Oaxaca, un estado que respira historia y tradición, es famoso también por su cocina. Levadura de Olla, de la chef Thalia Barrios, es un nuevo lugar emblemático, donde se conjugan los sabores ancestrales y las técnicas tradicionales, influenciada con factores del presente.

La seductora Ciudad de México alcanza su máximo esplendor. Restaurantes como Nicos, Sud 777 con el chef Edgar Nuñez, Pujol y Quintonil, son ejemplos de la excelencia gastronómica en la capital. Cada uno cuenta su propia historia, construida a base de pasión, creatividad y dedicación.

Yucatán, carga su rica herencia maya, y se está convirtiendo rápidamente en un destino gastronómico por mérito propio. Huniik en Mérida, liderado por el chef Roberto Solís, es un ejemplo de cómo la innovación y la tradición se integran para crear una experiencia inolvidable, destacando los sabores auténticos de la región.

Baja California, conocida por sus vinos y su vibrante escena de viñedos, alberga lugares como Animalón, Villa Torél y el excepcional Fauna, coronado como el mejor restaurante de todo México, donde los chefs Maribel Aldaco y David Castro Hussong demuestran cómo la combinación de ingredientes locales y técnicas vanguardistas puede elevar la gastronomía hasta lo sublime.

Quintana Roo, con sus destinos turísticos como Cancún y Tulum, en donde es difícil encontrar lugares para comer bien, se salvan con Le Chique y Arca, liderados por Jonatán Gómez Luna y José Luis Hinostroza respectivamente, destacando entre los primeros 50 restaurantes de Latinoamérica.

En Guadalajara, Jalisco, Alcalde, bajo la dirección del chef Francisco “Paco” Ruano, representa la autenticidad. Es un espacio que busca integrar los productos locales conforme a sus ritmos estacionales para resaltar la frescura de los ingredientes.

Aunque estas listas, como Latin America’s 50 Best Restaurants, manifiestan la tradición de la buena concina mexicana, vieja o nueva, sin embargo es importante destacar que México es un paraíso para los amantes de la buena comida y se pueden encantarar en cada rincón de nuestro territorio.