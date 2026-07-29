¿Qué se llevaron de la casa de Karely Ruiz? Así fue el robo con violencia

La influencer Karely Ruiz sufrió un robo con violencia durante la madrugada de este miércoles 29 de julio, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio ubicado en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, las autoridades municipales trabajan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

El caso ha generado diversas versiones, como el supuesto intento de secuestro de Karely Ruiz, lo cual fue descartado por las autoridades. Lo que sí sabemos es qué se llevaron los asaltantes.

Todo lo que se llevaron de casa de Karely Ruiz

Según una ficha informativa de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, una de las personas afectadas (Jhon Echeverry, la pareja de Karely Ruiz) declaró que los agresores sustrajeron aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyería y diversos aparatos electrónicos.

Información publicada por El Norte añade que entre los artículos robados había joyería con un valor aproximado de 200 mil pesos.

El mismo medio informó que, a unos 30 metros del domicilio, sobre la calle Sierra Ronda, policías localizaron bolsos de la marca Gucci, valuados en alrededor de 30 mil pesos cada uno, abandonados junto a la banqueta, a un costado de una camioneta.

De acuerdo con una fuente policial citada por El Norte, dichos bolsos fueron identificados posteriormente como propiedad de Karely Ruiz, expeleadora de Supernova y Ring Royale.

La influencer y modelo Karely Ruiz participó recientemente en Ring Royal. (Foto: Cuartoscuro.com) (Galo Cañas Rodríguez)

Así fue el robo con violencia en casa de Karely Ruiz

La Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás informó que recibieron un reporte a las 03:45 horas, cuando se informó que siete hombres armados habían ingresado de forma violenta a una vivienda del séptimo sector de la colonia Las Puentes.

El afectado relató a las autoridades que uno de los delincuentes lo golpeó en la cabeza mientras le exigía que revelara dónde se encontraba el dinero dentro de la vivienda. Después de apoderarse del efectivo y de los objetos de valor, los responsables escaparon.

La dependencia también precisó que al momento del asalto se encontraban dentro del inmueble la esposa y la hija del afectado (Karely y Madisson), quienes no sufrieron agresiones físicas.

Según N+, los asaltantes habrían ingresado al inmueble a través de una casa contigua y posteriormente escalaron una cornisa para entrar a la vivienda, donde intentaron someter a la familia.

Karely Ruiz fue asaltada en su domicilio. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

El Norte agregó que los vecinos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia al escuchar el escándalo en la casa.

Agentes de la Policía Ministerial acudieron para iniciar las investigaciones, mientras que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó la recolección de indicios en el inmueble.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás mantiene coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para esclarecer los hechos. De manera oficial, las autoridades informaron que no hay personas detenidas y continúan las diligencias para identificar y localizar a los responsables.

Con información de Quadratín.