¿Por qué el actor Luis Fernando Peña se hizo la circuncisión? ‘No se espanten’

Luis Fernando Peña explicó por qué se hizo la circuncisión en un video en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro)

Luis Fernando Peña compartió un video desde el hospital luego de someterse a una cirugía programada de circuncisión y pidió a sus seguidores no preocuparse.

El exparticipante de MasterChef Celebrity explicó que el procedimiento fue realizado por recomendación del doctor y aclaró que no se trató de una emergencia, además de destacar que la intervención puede realizarse en la edad adulta cuando existe una indicación médica.

“Nada grave, no se espanten, les explico. Me hice la circuncisión y antes de que empiecen a decir que son bien machitos, les cuento”, expresó en el video publicado en sus redes sociales.

Luis Fernando Peña El actor Luis Fernando Peña fue hospitalizado tras una cirugía. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

¿Qué le pasó a Luis Fernando Peña?

El actor Luis Fernando Peña reveló que desarrolló un problema en el prepucio que le provocaba molestias y por el cual sus médicos le recomendaron la circuncisión como tratamiento.

El protagonista de Amarte Duele explicó que la piel del prepucio se resecaba y, al estirarse, le ocasionaba incomodidad, dolor e incluso podía derivar en lesiones de mayor gravedad si no era atendido.

“No estaba grave, pero me recomendaron hacerme la circuncisión por salud. Así que les recomiendo hacerlo si es que lo necesitan, no pasa nada”, comentó Luis Fernando Peña.

El actor no dio a conocer el diagnóstico específico, por lo que no es posible confirmar cuál era su padecimiento. Sin embargo, especialistas señalan que síntomas similares pueden presentarse en afecciones como la fimosis o la balanitis xerótica obliterante (BXO), aunque únicamente un médico puede establecer el diagnóstico.

La fimosis ocurre cuando el prepucio está demasiado estrecho para retraerse sobre el glande. En bebés y niños pequeños suele ser una condición normal, pero en adolescentes y adultos puede requerir valoración médica si provoca dolor, desgarros, infecciones frecuentes, dificultad para la higiene o molestias durante la erección.

En algunos pacientes el tratamiento consiste en cremas o ejercicios de estiramiento supervisados. Cuando estas alternativas no son suficientes o existe un problema importante, la circuncisión puede ser la opción recomendada.

La BXO es una fibrosis (formación excesiva de tejido) que causa una enfermedad y una cicatrización grave del prepucio o el glande del pene. Generalmente se observa en hombres no circuncidados. Se sospecha que la infección crónica y la inflamación causan el padecimiento, informó la página de urólogos de Nueva York.

¿Para qué sirve la circuncisión?

De acuerdo con MedlinePlus y la Cleveland Clinic, la circuncisión es una cirugía en la que se retira el prepucio que cubre la cabeza del pene. Aunque en algunos casos se realiza por motivos culturales o religiosos, también tiene indicaciones médicas.

Entre las principales razones para practicarla se encuentran tratar la fimosis, las infecciones recurrentes del prepucio o del glande, la parafimosis, cuando el prepucio queda atrapado detrás del glande, y algunas enfermedades inflamatorias o cicatriciales que afectan esta zona.

Ambas instituciones médicas señalan que, cuando existe una indicación clínica, la circuncisión puede facilitar la higiene, disminuir el riesgo de infecciones repetitivas y aliviar síntomas como dolor o dificultad para retraer el prepucio. La decisión sobre realizar el procedimiento debe tomarse junto con un profesional de la salud, quien evaluará cada caso de manera individual.

¿Cuál es el estado de salud de Luis Fernando Peña tras la operación?

Horas después de la cirugía, el actor mexicano actualizó a sus seguidores sobre su recuperación y aseguró que la intervención fue un éxito.

“Ya estoy mejor, ya me pude parar luego de 7 horas. Ya desayuné, ya comí y ya no me hallo aquí, pero debo esperar a que me den de alta”.

Agregó que ya podía caminar poco a poco mientras esperaba recibir el alta médica, por lo que todo apunta a que continuará su recuperación en casa siguiendo las indicaciones de sus especialistas.