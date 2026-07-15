Los últimos años de Elsa Aguirre, entre baños de agua helada y comida vegetariana

Elsa Aguirre murió a los 95 años. La actriz, que compartió pantalla con figuras como Jorge Negrete y Pedro Infante, no solo dejó un legado en la pantalla grande al ser uno de los últimos íconos de la época del Cine de Oro mexicano, también despertó admiración por la disciplina con la que cuidó su salud durante décadas.

En los últimos años de su vida, Elsa Aguirre se volvió vegetariana y reveló que adoptó hábitos que, según ella, le permitieron mantenerse fuerte el mayor tiempo posible: practicaba yoga y meditación diariamente.

Aunque Elsa enfrentó diversas enfermedades, aseguró que siempre buscó llegar a la vejez con la mejor calidad de vida posible.

Elsa Aguirre fue una de las actrices de la época del Cine de oro mexicano. (Foto: Cuartoscuro / Essene Hernández)

¿Cómo fueron los últimos años de Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre confesó que practicaba yoga y meditación todos los días durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. El conductor incluso describió estas actividades como “la fuente de la juventud”, pues cuando conversó con la actriz ella tenía 90 años y consideró que lucía “muy bien”.

En otra charla con Matilde Obregón, la protagonista de Cuidado con el amor, explicó la importancia que ambas prácticas tenían en su rutina.

“No quería salir de la meditación porque sentía una paz, es una gran experiencia (...) Comencé con las ceremonias cósmicas en la mañana, un jardín hermoso para hacerlo, lugar para yoga”.

Otro de los hábitos que nunca abandonó fue bañarse con agua fría. Aguirre aseguraba que esta práctica fortalecía el organismo y ayudaba a prevenir enfermedades.

“Es una reacción en todo tu cuerpo, desde tu sangre, tu circulación y te prepara para todas las temperaturas de afuera. Si te bañas con agua caliente, te da un airecito y te enfermas. Con el agua helada sales como nueva”.

La actriz del Cine de oro también cambió su alimentación. Dejó de consumir carne hace más de seis décadas y, con el paso del tiempo, eliminó otros productos como lácteos, pastas y postres, además que no fumaba ni consumía bebidas alcohólicas.

“Dejé la carne hace 60 años, entonces no sabía qué comer, me fui con los quesos. Eran mi prioridad, era fanática de la carne y los mariscos (...) Si no intoxicamos nuestro cuerpo, otra humanidad sería. Me sonó a verdad… fumaba, tomaba, comía carne, café; ya no me sentía bien conmigo, en lo personal”.

Sobre su dieta diaria, explicó que desayunaba huevo acompañado de nopales y que en la comida prefería ensaladas con verduras como lechuga, berro, col, espinaca, brócoli y pimientos, además de frutas, lentejas, habas y setas.

También contó que un gastroenterólogo le recomendó dejar los quesos y la leche: “Yo me quiero morir lo más sana posible, no ceno. Yo, a mi edad, ya no como mucho”.

Durante sus últimos años, Elsa Aguirre permaneció alejada de los reflectores y se estableció en Cuernavaca, Morelos, donde llevó una vida tranquila enfocada en el yoga, la meditación y el cuidado de su salud.

Elsa Aguirre tuvo una buena salud, ella lo atribuyó a la práctica del yoga y de una dieta vegetariana. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién fue Elsa Aguirre?

La actriz Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua. Su carrera comenzó después de participar en un concurso de belleza a finales de la década de 1940, lo que le abrió las puertas de la industria cinematográfica durante la época del Cine de Oro mexicano.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria participó en decenas de películas y compartió créditos con algunas de las máximas figuras del cine nacional, entre ellas Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdova. Entre sus producciones más recordadas se encuentran Cuidado con el amor, Vainilla, bronce y morir y La mujer que yo perdí.

Además de consolidarse como una de las actrices más reconocidas de su generación, Elsa Aguirre también destacó por su elegancia y belleza, cualidades que la convirtieron en uno de los rostros más emblemáticos del cine mexicano.

Las enfermedades que enfrentó Elsa Aguirre en sus últimos años

Pese a su estilo de vida saludable, Elsa Aguirre enfrentó diversos problemas médicos durante la última etapa de su vida.

En entrevista con Al Rojo Vivo, reveló que sufrió una bronconeumonía severa que la obligó a utilizar un tanque de oxígeno. Aunque logró recuperarse, continuó empleándolo como apoyo respiratorio.

“Me lo puedo quitar un rato, porque no quiero depender de él, pero debo estar como unos 20 minutos; ya dependo un poco más del oxígeno, para mis pulmones y mis bronquios (...) me tengo que cuidar”.

En otro encuentro con los medios, realizado en 2025, reiteró que debía seguir utilizando el oxígeno para proteger su capacidad respiratoria.

De acuerdo con TVNotas, también padecía problemas en el útero que le provocaban hemorragias y requerían una intervención quirúrgica.

Asimismo, durante la misma conversación con Matilde Obregón, reconoció que sufría molestias en la columna y la cadera que afectaban su movilidad. Aun así, aseguró que esas condiciones no le impedían mantener sus actividades cotidianas.