Senadora Celeste Amarilla se burla de eliminación de Francia del Mundial: ‘Le llegó el karma a Mbappé’

La senadora paraguaya Celeste Amarilla se burló de la derrota de Francia ante España. EFE/ Juan Pablo Pino

La senadora paraguaya Celeste Amarilla celebró este miércoles que el futbolista Kylian Mbappé —a quien lanzó insultos racistas a inicios de julio— quedó fuera del Mundial 2026 tras el partido Francia vs. España en la semifinales.

“Ya le llegó el karma a Mbappé”, dijo Celeste Amarilla antes de la sesión del Senado de esta jornada, en referencia a la derrota 2-0 de la selección de Francia. “El karma paraguayo, no solamente el mío”, agregó entre risas y luciendo ropas y joyas de color amarillo y rojo en honor a la victoria española.

Además, la senadora indicó que “como muchos” en Paraguay está “feliz con España” y que vestía ropa de la marca española Zara.

Los insultos racistas de Celeste Amarilla a Mbappé

Amarilla, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encendió la polémica el pasado 4 de julio al proferir desde sus redes sociales insultos racistas contra Mbappé, jugador del Real Madrid.

“En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés”, dijo la senadora en declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente Emmanuel Macron consideraron racistas.

La selección de España celebró la victoria ante Francia y su pase a la final del Mundial de la FIFA 2026. (Foto: EFE/ Lavandeira Jr) (Lavandeira Jr/EFE)

La legisladora reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente definido por un gol de penal de Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud “prepotente” durante el partido.

La paraguaya también lo llamó “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.

“Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol”, refirió Celeste, que cerró su mensaje lamentando no “haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”.

Celeste Amarilla evalúa denunciar a Mbappé por "calumnia y difamación". (Foto: EFE/ Ángel Colmenares).

La respuesta de Mbappé a Celeste Amarilla

El jugador reaccionó a los insultos calificando a Amarilla como una “mujer despreciable e indigna de su cargo”, una postura por la que la legisladora adelantó entonces que podría demandar al jugador. Pero hoy, la senadora dijo que solo advirtió que “podía” activar acciones judiciales, lo que no significa que lo haga en el futuro.

En su mensaje publicado en redes sociales, Mbappé expresó que Amarilla “no representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, afirmó el delantero del Real Madrid.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, zanjó el máximo goleador del Francia en la Copa del Mundo 2026.