¿Qué sigue para Francia? Fecha y horario del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Esta es la cuarta derrota consecutiva que sufre una selección de Francia en un partido definitivo ante el conjunto español. (Fotografía. EFE)

La selección de Francia se quedó a las puertas de disputar su tercera final de la Copa del Mundo de manera consecutiva. El equipo dirigido por Didier Deschamps cayó 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026 y ahora deberá disputar el partido por el tercer lugar.

Los ‘Bleus’ llegaban como una de las selecciones más sólidas del torneo tras superar con autoridad la fase de grupos y eliminar a Suecia, Paraguay y Marruecos en las rondas de eliminación directa. Con un Kylian Mbappé que llegaba como uno de los máximos anotadores del torneo con 8 goles, junto a Lionel Messi.

Sin embargo, la labor colectiva española anuló la explosividad ofensiva de jugadores como Ousmane Dembelé y Michael Olise. Aunque ya no peleará por el campeonato, Francia todavía tiene un compromiso pendiente antes de despedirse del torneo.

¿Cuándo y dónde será el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Tras la derrota frente a España, Francia jugará el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo, donde enfrentará al perdedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina. El encuentro se disputará un día antes de la gran final del Mundial 2026.

Partido: Francia vs. perdedor de la semifinal de Inglaterra vs. Argentina

Fase: Partido por el tercer lugar

Horario: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio de Miami

Transmisión: Vix

Francia vuelva a caer en un semifinal ante España. (Fotografía. Xinhua)

¿Cómo quedó eliminada Francia del Mundial 2026?

A pesar del inicio avasallador que tuvo a lo largo del Mundial 2026, Francia perdió en las semifinales contra España, que controló los tiempos del partido desde el arranque y castigó dos desajustes puntuales en la zaga francesa para asegurar su lugar en la final.

El encuentro tuvo un inicio parejo, con ambos equipos cautelosos en la salida y atentos a no conceder espacios. Sin embargo, la presión alta de España comenzó a incomodar la construcción francesa y a cortar los circuitos hacia Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Michael Olise, quienes recibieron el balón de espaldas y lejos del área.

La balanza del partido se empezó a inclinar por el conjunto español al minuto 22, cuando Lamine Yamal atacó el espacio dentro del área y fue derribado por Lucas Digne, acción que el árbitro sancionó como penalti. Mikel Oyarzábal ejecutó con precisión para el 1-0, un golpe que obligó a Francia a adelantar líneas y asumir más riesgos.

A partir de ese momento, España administró la ventaja con posesiones largas y una presión tras pérdida que evitó las transiciones rápidas de los ‘Bleus’. Francia intentó responder con disparos lejanos y centros laterales, pero generó pocas ocasiones claras.

En el complemento, España mantuvo el control territorial y volvió a golpear al minuto 58. Dani Olmo filtró para Pedro Porro, quien apareció sin marca dentro del área y definió cruzado ante Mike Maignan para el 2-0 definitivo.

El segundo tanto dejó sin respuesta a Francia. Pese a algunos intentos aislados, el equipo no encontró claridad en el último tercio. Su oportunidad más nítida llegó tras un error en la salida de Unai Simón, pero el guardameta se repuso y evitó el descuento.

Francia Francia no pudo superar la presión alta y el control del balón del conjunto español (Fotografía. Xinhua) (Xu Zijian)

¿Cómo fue el camino de Francia en el Mundial 2026?

Los dirigidos por Didier Deschamps eran de las escuadras favoritas para ganar el Mundial 2026, luego de terminar como líder del Grupo I con paso perfecto tras vencer 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega.

En la fase de eliminación directa mantuvo el buen nivel. Primero goleó 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final, después derrotó 1-0 a Paraguay en los octavos de final y más tarde superó con facilidad 2-0 a Marruecos para instalarse entre los cuatro mejores del certamen.

Esta es la cuarta derrota consecutiva de Francia ante el conjunto español, y la tercera en una semifinal. La reciente ‘paternidad’ comenzó en la Eurocopa 2024, donde Lamine Yamal fue la gran figura con un golazo sobre el arco de Mike Maignan.

Las otras tres derrotas llegaron en las semifinales de la UEFA Nations League 2025, en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y ahora en la semifinal del Mundial 2026, lo que confirma la racha negativa de los ‘Bleus’ ante España en instancias decisivas.

Con información de EFE