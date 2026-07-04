Mbappé ‘inaugura’ los octavos de final: ¿Dónde ver EN VIVO el Mundial 2026 HOY 4 de julio?

Francia enfrentará a una férrea defensa de Paraguay que sorprendió en la ronda previa al eliminar a Alemania en penales. [Fotografía. Xinhua/ Fotoarte. El Financiero]

De los 48 equipos que iniciaron el torneo, ahora solo quedan 16. Este sábado 4 de julio se disputan los octavos de final del Mundial 2026, una jornada que pondrá frente a frente a cuatro selecciones que llegan por caminos distintos, pero con el mismo objetivo: mantenerse con vida en la pelea por el título.

Canadá y Marruecos abrirán la actividad de esta ronda eliminatoria. El conjunto canadiense disputará su segundo partido fuera de su territorio tras vencer en los últimos minutos a una resistente Sudáfrica en los dieciseisavos de final. Por su parte, los africanos llegan después de eliminar a una de las favoritas a levantar el título en el Estadio de Monterrey.

Más tarde, Francia buscará confirmar su condición de favorita frente a Paraguay, que protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo tras eliminar a Alemania en la tanda de penales.

¿Cuándo y dónde se jugarán Canadá vs. Marruecos y Francia vs. Paraguay?

Los partidos de este 4 de julio definirán la primera llave rumbo a los cuartos de final. Los vencedores de ambos encuentros se enfrentarán entre sí el próximo fin de semana.

Canadá y Marruecos en octavos de final: la revancha llega cuatro años después

Canadá vive uno de los mejores momentos de su historia futbolística. El equipo dirigido por Jesse Marsch muestra una evolución sostenida desde el Mundial de Qatar 2022 y confirmó su crecimiento al clasificarse a los octavos de final tras eliminar 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio, exjugador de Cruz Azul.

La selección de la hoja de maple ya no depende únicamente de Alphonso Davies. Futbolistas como Jonathan David, Tajon Buchanan y el propio Eustáquio han convertido al conjunto canadiense en un equipo más equilibrado y competitivo, capaz de pelear por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Del otro lado aparece Marruecos, que continúa consolidándose como una de las potencias emergentes del futbol mundial. Después de alcanzar las semifinales en Qatar 2022, el conjunto africano eliminó a Países Bajos en la tanda de penales para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

El cuadro marroquí combina la experiencia de Achraf Hakimi y Yassine Bounou con una nueva generación encabezada por Brahim Díaz, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari, quienes fortalecen a un plantel que aspira a repetir una actuación histórica.

Además, este partido tiene tintes de revancha. Canadá y Marruecos se enfrentaron en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, cuando los africanos se impusieron 2-1 para asegurar el liderato de su sector y dejar eliminados a los norteamericanos, que se despidieron del torneo sin sumar unidades.

Marruecos buscará ante Canadá colocarse entre las mejores 8 selecciones de la Copa del Mundo. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llegan Francia y Paraguay a los octavos de final?

Francia se mantiene como una de las principales candidatas para conquistar el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps presume el ataque más efectivo del torneo, con 13 goles anotados, y llega después de derrotar con autoridad 3-0 a Suecia.

El gran protagonista ‘galo’ es Kylian Mbappé, quien suma seis goles en la competencia y lidera un ataque complementado por Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, futbolistas que marcan diferencia en cada partido.

Enfrente estará Paraguay, que ha construido su camino desde la solidez defensiva, luego de un debut complicado ante Estados Unidos. La Albirroja sorprendió al eliminar a Alemania en la tanda de penales gracias a una sobresaliente actuación del portero Orlando Gill.

Además, el técnico Gustavo Alfaro recupera al mediocampista Diego Gómez, quien cumplió su suspensión y volverá para reforzar a un equipo que buscará dar otro golpe frente a una de las favoritas al título.

Ambas selecciones se enfrentaron en los octavos de final del Mundial de Francia 1998, cuando la Albirroja llevó el encuentro hasta la prórroga gracias a una sólida actuación defensiva. Sin embargo, al minuto 114 apareció Laurent Blanc para marcar el histórico gol de oro que clasificó a los franceses.

Francia Francia viene de superar sin complicaciones a Suecia en 16avos de final. [Fotografía. Xinhua]

¿Cuáles son los partidos de octavos de final del Mundial 2026?

Entre el 4 y el 7 de julio se disputarán los partidos de octavos de final. Uno de los duelos más atractivos de esta fase será el México vs. Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. De igual forma, otro de los enfrentamientos más llamativos es el duelo ibérico entre España y Portugal. A continuación, el calendario completo: