¿Por qué el árbitro Alireza Faghani, del México vs. Inglaterra, es ‘talismán’ del ‘Tri’?

El partido de México vs. Inglaterra significará el noveno partido que dirigirá Alireza Faghani en Copas del Mundo [Fotografía. Cuartoscuro, Xinhua]

El cambio de horario y la altitud de la Ciudad de México se suman como argumentos para la ilusión. Ahora, la Selección Mexicana tendrá a un árbitro que fue testigo en primera fila de uno de sus triunfos más importantes en los Mundiales. La FIFA designó al silbante Alireza Faghani como el encargado de impartir justicia en el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

El silbante australiano de origen iraní es uno de los jueces más experimentados del futbol internacional y volverá a cruzarse en el camino del conjunto tricolor.

Faghani fue el árbitro central del histórico Alemania 0-1 México en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, resultado que marcó una de las mayores sorpresas del torneo y quedó grabado en la memoria de la afición mexicana con el gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano ante Manuel Neuer.

Con experiencia en cuatro Copas del Mundo, una final olímpica y dos finales del Mundial de Clubes, Faghani se convirtió en uno de los árbitros más experimentados y confiables de la FIFA para partidos de alta exigencia como el que se disputará el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

¿Quién es el árbitro Alireza Faghani?

Alireza Faghani es originario de Kashmar, Irán, y comenzó su carrera como árbitro en 1994, influenciado por su padre, Mohammad Faghani, quien también se desempeñó como silbante. En 2008 obtuvo el gafete FIFA, lo que le abrió las puertas de las principales competencias internacionales.

Antes de consolidarse como árbitro, tuvo un breve paso como futbolista en categorías inferiores de clubes iraníes, experiencia que le permitió entender el juego desde dentro y que suele reflejarse en su estilo de arbitraje, caracterizado por el diálogo constante con los jugadores y la intención de dar continuidad al partido.

Aunque inició su trayectoria representando a Irán, en 2019 se mudó junto con su familia a Australia y desde 2023 representa oficialmente a Football Australia en las competiciones de la FIFA, donde también participa de forma regular en la A-League.

A lo largo de su carrera ha dirigido algunos de los encuentros más importantes del futbol mundial. Entre ellos destacan la final de la Copa Asiática 2015, la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016 entre Brasil y Alemania, así como las finales del Mundial de Clubes 2015 entre River Plate y Barcelona, y del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y Paris Saint-Germain.

Su trayectoria en Copas del Mundo respalda su perfil. Ha sido designado en partidos clave de Rusia 2018, como el Francia vs. Argentina de octavos de final y el Bélgica vs. Inglaterra por el tercer lugar. También estuvo en el Portugal vs. Uruguay de octavos de final en Catar 2022.

El partido entre México e Inglaterra marcará su noveno encuentro en Copas del Mundo y el tercero en la presente edición, luego de dirigir los duelos de fase de grupos entre Francia vs. Senegal y Colombia vs. Portugal, este último marcado por la polémica tras el gol anulado a Dávinson Sánchez en los minutos finales.

Alireza Faghani ya tiene experiencia dirigiendo a la Selección Mexicana y a clubes de la Liga MX. [Fotografía. Xinhua]

¿Qué partidos ha arbitrado Alireza Faghani a la Selección Mexicana y a equipos de la Liga MX?

El antecedente más recordado entre Alireza Faghani y el conjunto mexicano ocurrió el 17 de junio de 2018, cuando México derrotó 1-0 a Alemania en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, con gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano.

En aquel encuentro mostró cuatro tarjetas amarillas: dos para los alemanes Mats Hummels y Thomas Müller, y dos para los mexicanos Héctor Moreno y Héctor Herrera.

Dos años antes también dirigió el empate 2-2 entre México y Alemania durante la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Río 2016, torneo en el que posteriormente fue designado para arbitrar la final entre Brasil y Alemania.

A nivel de clubes, Alireza Faghani también ha tenido presencia en partidos con representantes de la Liga MX. En el Mundial de Clubes 2013 dirigió la derrota de Rayados de Monterrey por 2-1 ante Raja Casablanca en los cuartos de final, mientras que en la edición de 2015 arbitró la victoria del Club América por 2-1 sobre TP Mazembe en el partido por el quinto lugar.

Selección Mexicana jugará su pase a los cuartos de final ante Inglaterra. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuándo y a qué hora se jugará el México vs. Inglaterra?

Alireza Faghani será el encargado de dirigir las acciones del partido entre México e Inglaterra, que se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en los octavos de final del Mundial 2026.

Inicialmente, el encuentro estaba programado para las 18:00 horas; sin embargo, la FIFA modificó recientemente el horario y adelantó el silbatazo inicial a las 12:00 horas.

La decisión respondió al pronóstico de tormentas eléctricas para la Ciudad de México durante la tarde y la noche, con el objetivo de evitar retrasos como el que se presentó en el partido entre México y Ecuador.

La cuarteta arbitral estará conformada por los australianos George Lakrindis y Andrew Lindsay como asistentes, mientras que Jalal Jayed será el cuarto árbitro y Zakaria Brinsi fungirá como asistente de reserva.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Brasil y Noruega.