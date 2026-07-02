Mexicanos perciben a Francia o a  México ganador del Mundial: Encuesta EF

La Selección Mexicana venció 2-0 a la Selección de Ecuador, en partido correspondiente a los 16avos de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Ciudad de México. Los goles del Tricolor fueron de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

Las percepciones sobre quién podría ganar el Mundial de futbol 2026 siguen cambiando entre la sociedad mexicana: una encuesta de El Financiero realizada los últimos días de junio revela que Francia y México han tomado el liderato como los más fuertes candidatos a la Copa, con 13 y 12 por ciento de menciones, por encima de Argentina y Brasil, selecciones que obtuvieron 9 por ciento cada una, y que habían liderado en encuestas anteriores.

El sondeo se hizo antes del triunfo de México sobre Ecuador, por lo que las menciones a la selección mexicana podrían haber cambiado.

Según la encuesta, España se ha venido rezagando y obtuvo en este sondeo el 5 por ciento de menciones, comparado con el 9 por ciento que obtuvo en mayo pasado. Por su parte, Inglaterra, el próximo rival de México, registró un 3 por ciento de personas que le ven como posible campeón.

De acuerdo con la encuesta, el interés en el Mundial subió ligeramente de 36 a 40 por ciento, 4 puntos respecto a la medición anterior hecha a mediados de junio.

La encuesta también revela mejoras en las evaluaciones que la gente hace del ambiente, los partidos, las transmisiones y la organización de esta justa mundialista.

La opinión favorable sobre la organización subió de 38 a 51 por ciento, mientras que las opiniones positivas sobre los partidos aumentaron de 55 a 67 por ciento.

Lo que más se valora, no obstante, es el ambiente, cuyas opiniones buenas o muy buenas subieron de 57 a 70 por ciento.

El estudio indica que una mayoría de la población, el 54 por ciento, ha visto partidos mundialistas, con un 3 por ciento que dijo haberlos visto todos, 6 por ciento que ha visto la mayoría, 10 por ciento que ha visto la mitad y un 35 por ciento que ha visto unos cuantos juegos.

Lo que no varió mucho fue la proporción de personas que ha ido a plazas públicas a ver partidos, que quedó en 16 por ciento, misma cifra del sondeo anterior, o que han ido a restaurantes o bares con ese mismo fin, actividad que registra 13 por ciento, al igual que en el estudio previo.