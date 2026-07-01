Gobierno de CDMX confirma 4 muertes en festejos del triunfo de la Selección Mexicana; entregarán apoyos

Celebración por el triunfo de México sobre Ecuador termina en tragedia con cuatro muertos en la CDMX. (Crédito: Cuartoscuro)

El gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de cuatro personas tras los festejos en el Ángel de la Independencia por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador.

Entre las personas que fallecieron se encuentran tres casos por asfixia, los cuales habían sido reportados durante la madrugada. El cuarto es un hombre de 30 años de identidad desconocida que recibió atención por un aparente ataque epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a un hospital donde presentó un paro cardiorrespiratorio sin que los paramédicos lograran reanimarlo, informó Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México.

El secretario de Gobernación, César Cravioto, mencionó que se brindará un “apoyo emergente” a las familias de las personas fallecidas para cubrir los gastos de la familia.

Comentó que desde ayer se brindó ayuda para el proceso funerario y con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para facilitar la entrega del cuerpo.

Brugada llama a crear una ‘cultura de cuidado’

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, exhortó a la ciudadanía a crear una “cultura de cuidado” en los eventos multitudinarios.

Llamó a “cuidarnos mutuamente” y respetar las indicaciones de las autoridades capitalinas, incluidos policías, personal de Protección Civil, entre otros.

“Hago un llamado a vivir esta fiesta cuidándonos colectivamente, a vivir la emoción cuidándonos mutuamente. Construyamos una cultura de cuidado en concentraciones multitudinarias. Mirar quién está a nuestro lado, festejar con civismo, respetar las indicaciones de las autoridades”, comentó.

¿Cómo murieron los aficionados en el Ángel de la Independencia?

La gente que salió a las calles para celebrar el triunfo de México vs. Ecuador no dimensionó el riesgo. Alrededor de un millón de personas se concentraron en Paseo de la Reforma; el epicentro fue el Ángel de la Independencia.

Lo que sería un momento de fiesta se transformó rápidamente en una situación de pánico.

Primero, fueron localizadas inconscientes dos personas en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, a donde arribaron paramédicos para brindar primeros auxilios y posteriormente llevarlos a un hospital para recibir atención.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, Clara Brugada confirmó el fallecimiento de un hombre de 44 años y una joven de 19 años a consecuencia de asfixia.

Horas después de este lamentable incidente, el Puesto de Mando del Sector Salud informó sobre un tercer caso. Una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente sobre la calle Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Paramédicos realizaron maniobras de reanimación y la trasladaron a un hospital, sin éxito. La mujer fue declarada sin signos vitales y se dictaminó que la causa de la muerte fue asfixia.

La jefa de Gobierno expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas a las víctimas y afirmó que se les brindaría acompañamiento necesario durante todo el proceso.