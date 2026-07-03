Aplicarán Ley Seca el 5 de julio por partido México-Inglaterra: ¿A qué hora inicia y en qué colonias?

El partido entre México e Inglaterra fue adelantado a las 12:00 horas del domingo 5 de julio ante la posibilidad de tormentas eléctricas.

El gobierno de la Ciudad de México informó este viernes 3 de julio que se volverá a aplicar la Ley Seca para el domingo 5 de julio por el partido de la Selección Mexicana en octavos de final del Mundial.

En conferencia de prensa, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que la restricción de venta de alcohol para llevar se aplicará todo el domingo.

Destacó que los establecimientos que no cumplan con lo que dicta la Ley Seca, serán clausurados, y recordó que por el partido anterior, es decir cuando México ganó 2-0 contra Ecuador, se detectó dos establecimientos que violaron la restricción y fueron clausurados.

Además, se anunció que habrá aforo limitado en el Ángel de la Independencia debido a los acontecimientos pasados en los que fallecieron cuatro personas.

¿A qué hora comenzará la Ley Seca en la CDMX el 5 de julio?

Cravioto señaló que la Ley Seca comenzará a la medianoche del domingo 5 de julio y se extenderá hasta las 7:00 de la mañana del 6 de julio.

Además, se desplegarán más de mil funcionarios por la Ciudad de México para hacer cumplir la disposición oficial.

¿En qué colonias se aplicará la Ley Seca este domingo 5 de julio?

El secretario de Gobierno detalló que las colonias que aplicarán la Ley Seca este domingo son las siguientes:

Juárez

Cuauhtémoc

Centro Histórico

Tabacalera

San Rafael

Roma Norte

Condesa

César Cravioto aseguró que para este domingo se agregaron las colonias de Roma Norte y Condesa, debido a que en el partido pasado, tras pasar la avenida Chapultepec, se podía vender alcohol para llevar.

Destacó que la medida solo restringe el alcohol para llevar, pero si hay un establecimiento que tenga licencia, se puede consumir solo dentro de este.

“No tendrán problemas, pero no pueden hacer que sus clientes se lleven el alcohol”, señaló Cravioto.

Ley Seca en la CDMX

¿Qué se sabe sobre las muertes durante festejos en la CDMX por el Mundial?

Al menos cuatro personas fallecieron durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador el pasado 30 de junio.

Tres de las víctimas murieron por asfixia y una más falleció en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según autoridades capitalinas.

De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 1.4 millones de personas salieron a celebrar el triunfo de la selección mexicana en distintos puntos de la Ciudad de México, mientras que unas 484 mil se concentraron en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución.

El jueves, las autoridades federales y capitalinas pidieron a la población evitar prácticas de riesgo durante los festejos, como escalar estructuras urbanas, participar en aglomeraciones peligrosas o realizar retos virales que puedan provocar lesiones o incluso la muerte.

Con información de EFE