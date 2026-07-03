Estadounidenses darán el ‘Grito’... por altos precios de la gasolina en festejo del 4 de julio

Los festejos del 4 de julio suponen un fin de semana de vacaciones para los estadounidenses. (AP).

Los estadounidenses alcanzaron el punto álgido de la temporada de viajes de verano este fin de semana festivo del 4 de julio, lamentando el precio de la gasolina, que sigue siendo casi un dólar por galón más cara que antes de la guerra con Irán, a pesar de haber bajado drásticamente en las últimas semanas.

En una gasolinera Shell en el sur de California, con una enorme bandera estadounidense ondeando en lo alto, Luis Velásquez añadió tan solo un galón de gasolina a su Toyota Camry blanco, lo suficiente para asegurarse de poder recorrer los 37 kilómetros que separan su casa del hospital de Santa Mónica, donde trabaja como conserje principal.

Antes de la guerra, Velásquez, de 58 años, dijo que gastaba unos 45 dólares semanales en combustible, pero que esa cifra subió a 65 dólares tras el inicio del conflicto.

El martes compró lo mínimo indispensable «porque en casa es mucho más barato». Reconoció que los precios han bajado, pero «sigue siendo caro, todo es caro».

De hecho, los conductores estadounidenses se encaminan a que el 4 de julio sea el tercero más caro de la historia en cuanto a gastos de gasolina, solo superado por 2022 y 2008, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

En lugar de quedarse en casa, muchos están compensando el aumento de los costos de viaje optando por vacaciones más cortas, eligiendo destinos más cercanos o reduciendo gastos extras como comer fuera o comprar recuerdos, indicó la AAA.

Según las previsiones de la AAA, se espera que un número récord de 61,4 millones de personas salgan a la carretera durante el periodo festivo del Día de la Independencia. Se trata del segundo periodo de mayor afluencia de conductores del año, después del Día de Acción de Gracias.

Este fin de semana se realizan festejos en todo EU por el 250 aniversario de su Independencia. (EFE).

¿Cuánto cuesta la gasolia en EU?

No cabe duda de que la situación en las gasolineras podría haber sido peor. El precio medio nacional de la gasolina bajó en junio desde un máximo de más de 4,56 dólares por galón, a medida que el precio del petróleo crudo retrocedía hacia los niveles previos a la guerra, gracias a la recuperación de los flujos procedentes del Golfo Pérsico tras las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

Aun así, a unos 3,84 dólares por galón , los precios están muy lejos de los niveles previos a la guerra, que eran inferiores a los 3 dólares por galón.

A tan solo cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato, esto podría suponer un problema para Trump y los líderes republicanos en Washington que aspiran a mantener el control del Congreso en noviembre.

Dos tercios de los estadounidenses afirman que los altos precios de la gasolina están causando dificultades económicas a sus hogares, según una encuesta de Gallup realizada entre el 1 y el 15 de junio. Casi la mitad de los estadounidenses declara haber modificado sus planes de viaje de verano como consecuencia de ello.

“Nada influye tanto como el precio de la gasolina”, dijo Jordan Cole, de 31 años, que estaba llenando el tanque en una gasolinera QuikTrip al sur de Atlanta.

En la misma estación, el técnico de camiones Marcus Lampkin echó 26 dólares en su Kia de bajo consumo, una cantidad que, según él, ahora le alcanza para llenar tres cuartos de tanque, cuando antes de la guerra le bastaba para llenarlo por completo. Culpó a Trump de haber iniciado un conflicto que disparó los precios, y añadió: “No tenemos nada que hacer allí”.

Los consumidores están muy pendientes de las fluctuaciones de los precios de la gasolina y estos son un factor importante que influye en el sentir de los votantes, afirmó Laurel Harbridge-Yong, profesora de ciencias políticas en la Universidad Northwestern que estudia el impacto de los costos del combustible en la aprobación presidencial.

“Cuando piensas en tu factura del supermercado, tal vez esté aumentando poco a poco, pero no tienes la misma reacción visceral que cuando piensas: ‘Vaya, hace un mes podía llenar el tanque por 40 dólares y ahora cuesta 60’”, dijo Harbridge-Yong.

Aun así, la confianza del consumidor estadounidense aumentó ligeramente en junio gracias a la caída de los precios de la gasolina, lo que contribuyó a mitigar parte de la ansiedad que los estadounidenses han manifestado sobre la economía en los últimos meses.

Trump prometió repetidamente que los precios de la gasolina se desplomarían una vez finalizado el conflicto en Oriente Medio, y ha comenzado a acusar a las gasolineras de no bajar sus precios con la suficiente rapidez para satisfacer sus expectativas.

“¡Los vendedores de gasolina deben bajar sus precios, INMEDIATAMENTE!”, dijo Trump en una publicación en redes sociales el 29 de junio . “Si los vendedores no lo hacen, ¡se avecinan grandes problemas! Empiecen a fijar como objetivo alrededor de los 2,50 dólares por galón”.

Brent Rosenthal, un abogado jubilado de 71 años que estaba repostando su Lexus híbrido en la Interestatal 71 al norte de Columbus, Ohio, dijo que no espera que eso suceda pronto.

«No creo que vuelvan a ser lo que eran antes de la guerra», dijo Rosenthal, quien afirmó haber sido conservador pero ahora tener una postura más progresista. «Simplemente no me creo ni una palabra de lo que dice Trump».

¿Cuándo bajará el precio de la gasolina?

Los analistas energéticos coinciden en que los precios elevados persistirán . Los precios de la gasolina al por menor suelen tardar más en bajar que los del petróleo crudo, ya que algunos minoristas siguen sujetos a contratos de suministro a precios altos, mientras que otros recuperan las ganancias perdidas durante el aumento de los costos.

La situación del suministro de gasolina en EU también es inusualmente ajustada, con una cantidad considerablemente menor de combustible para automóviles disponible a principios de julio, después de que las refinerías se centraran más en el combustible para aviones y el diésel.

Dicho esto, el suministro de gasolina podría reequilibrarse más rápido de lo esperado a medida que la capacidad de refinación se reactive y aumenten las importaciones.

Sin embargo, por ahora, la demanda relativamente alta, combinada con una oferta limitada, está contribuyendo a mantener los precios elevados, según Susan Bell, vicepresidenta sénior de investigación del sector de refinación y distribución de Rystad Energy.

Eso significa que otras perturbaciones en la oferta, como las interrupciones en las refinerías, tendrán un impacto comparativamente desproporcionado en los precios, según Thomas Weinandy, economista principal de investigación de Upside, una aplicación que ofrece reembolsos en efectivo por las compras de gasolina.

“Es posible que los conductores vean precios más bajos al acercarse las fiestas, pero el mercado sigue siendo especialmente vulnerable a aumentos repentinos”, dijo Weinandy.

Si bien muchos conductores están frustrados por el costo de llenar el tanque, eso no significa que todos desaprueben la guerra que disparó los precios.