Irán dice que el acuerdo para poner fin a la guerra con EU requiere que Israel salga de Líbano

La ocupación israelí en el sur de Líbano violaría el acuerdo, según el ministro iraní de Exteriores.

El principal diplomático de Irán dijo que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Estados Unidos requiere que Israel se retire de Líbano, una condición que Israel rechaza y que podría hundir el acuerdo, llevando a la reanudación de una guerra total.

El acuerdo, que es entre EU e Irán, no se ha hecho público, y los funcionarios a veces han ofrecido interpretaciones contradictorias de lo que contiene.

Aunque Israel no es parte del acuerdo, es parte de la guerra: se unió a Estados Unidos en los ataques contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces ha combatido al grupo armado Hezbollah, respaldado por Teherán, en Líbano y ha tomado grandes franjas de ese país.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que la ocupación israelí continuada del sur de Líbano violaría el acuerdo.

‘Sin la retirada de Israel, la guerra no terminará’

“Sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon durante esta guerra, la guerra no ha llegado plenamente a su fin”, señaló el canciller.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, expresó que el acuerdo no pedía una retirada israelí. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que Israel permanecería en Líbano “el tiempo que sea necesario”.

Las negociaciones para poner fin a la guerra ya han estado plagadas de este tipo de desacuerdos, lo que ha llevado a un alto el fuego prolongado pero incómodo que no ha logrado convertirse en un fin permanente de las hostilidades y que ha dejado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para los suministros energéticos del mundo, efectivamente cerrado.

En otros acontecimientos, el Ministerio de Exteriores de Suiza dijo que la ceremonia de firma del acuerdo tendrá lugar el viernes en el complejo turístico de Bürgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Funcionarios del ministerio dijeron el martes que la ubicación fue propuesta por mediadores de Pakistán y Qatar, junto con Estados Unidos e Irán.

Acuerdo exigen fin a las operaciones militares en Líbano

Pakistán, un mediador clave, ha dicho que el acuerdo pedía el fin de las operaciones militares, incluso en Líbano, como Irán insistió durante mucho tiempo. Pero el llamado de Araghchi a una retirada israelí añade un nuevo giro.

Pone a Israel ante un dilema mientras intenta degradar las capacidades militares de Hezbollah y restaurar la disuasión sin socavar un acuerdo defendido por su aliado más importante, Estados Unidos.

Israel invadió el sur de Líbano después de que Hezbollah disparó misiles a través de la frontera durante la primera semana de la guerra. Desde entonces, ha ampliado su presencia militar a niveles no vistos en décadas y ha atacado objetivos en lo profundo de Beirut.

Aunque Hezbollah se ha debilitado, conserva la capacidad de atacar a Israel, dejando abiertas preguntas sobre la eficacia de la campaña de Israel.

La magnitud de los ataques de Israel ha abierto en ocasiones una fractura pública entre sus líderes y el presidente Donald Trump, quien dijo a reporteros el martes que “no estaba contento con la forma en que Israel se ha comportado con Líbano y con Hezbollah”.