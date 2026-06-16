Trump dice que Siria sería mejor atacando a Líbano que Israel: ‘Debió resolver el problema más rápido’

Donald Trump expresó su frustración con la campaña militar de Israel en el Líbano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su frustración con la campaña militar de Israel en el Líbano, llegando incluso a sugerir que Siria haría un mejor trabajo combatiendo a Hezbolá.

Durante una reunión en la cumbre del G7 con el líder de Qatar, Trump afirmó que la campaña de Israel contra el grupo militante respaldado por Irán casi había descarrilado las negociaciones de paz con Teherán.

La insinuación de Trump es una clara crítica a Israel. Siria es un antiguo adversario del Estado judío y los líderes israelíes desconfían profundamente del nuevo gobierno de Damasco.

“Le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbolá”, dijo Trump el martes. “No estoy contento con la forma en que Israel se ha manejado con Líbano y con Hezbolá. Deberían haber resuelto el problema más rápido. Esto se prolonga indefinidamente, y cuando eso sucede, empaña la imagen del gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán”.

La reunión se produce días después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo de paz provisional para reabrir el estrecho de Ormuz, un paso importante para poner fin a una guerra de 15 semanas que ha provocado una crisis energética mundial y ha causado la muerte de miles de personas.

Trump dice que ataques contra el Líbano no afectan acuerdo de paz con Irán

Trump afirmó que el acuerdo puede mantenerse si Israel continúa llevando a cabo ataques en el Líbano, pero aun así reiteró su descontento con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“He tenido una excelente relación con Bibi, pero ahora Bibi tiene que ser más responsable con respecto al Líbano.

“Mueren demasiadas personas, y no hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, porque hay mucha gente en esos edificios, y no todos son de Hezbolá”, dijo el presidente estadounidense, usando un apodo para el líder israelí.

Israel no está a favor del acuerdo e insiste en que no se dejará contener en su lucha contra Hezbolá ni impedirá que el grupo lance ataques contra su territorio.

Los estados del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, han celebrado el acuerdo, pero también se han opuesto a la idea de que Irán cobre tasas por el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.