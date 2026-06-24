Trump ordena al Departamento de Justicia revisar precio de gasolina: ‘No baja tan rápido como quisiera’

Los precios de los combusibles subieron en todo el mundo por el cierre del Estrecho del Ormuz, por donde pasaba 20% del tráfico de crudo.

El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar los precios de la gasolina, al considerar que no están bajando con la rapidez que deberían.

“Las grandes compañías petroleras no están reduciendo el precio en las gasolineras en proporción a la fuerte caída de los precios que están pagando por el petróleo”, escribió en una publicación en Truth Social. “¡Los precios de la gasolina deberían empezar a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!”.

Donald Trump no dio más detalles sobre las instrucciones que habría girado al Departamento de Justicia.

¿Por qué subió el precio de la gasolina en EU?

Los precios promedio de la gasolina en todo Estados Unidos se dispararon hasta su nivel más alto desde 2022 tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivaron en el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por donde transita alrededor de una quinta parte del petróleo transportado por mar en el mundo.

Desde entonces, los precios han bajado, aunque a un ritmo menor que el del crudo, que representa aproximadamente la mitad del costo de la gasolina, luego de que Washington y Teherán firmaran un acuerdo de paz provisional que permitió la reanudación gradual del tráfico por esa ruta.

Los precios promedio al consumidor volvieron a ubicarse por debajo de los 4 dólares por galón a principios de junio y se situaban en 3.93 dólares este miércoles 24 de junio, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Sin embargo, permanecen por encima del promedio estacional de los últimos cinco años.

El alto costo de la gasolina se ha convertido en un flanco político vulnerable para el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de medio mandato que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos. Los demócratas, interesados en subrayar los problemas relacionados con el costo de vida, han convertido los precios en las estaciones de servicio en uno de sus principales puntos de ataque.

Aunque la situación de suministro tanto de petróleo crudo como de gasolina ha mejorado, las reservas continúan en niveles reducidos. De acuerdo con datos del Gobierno de EU, los inventarios comerciales de gasolina en manos de refinadoras, empresas comercializadoras y mayoristas que abastecen a las estaciones de servicio se encuentran actualmente cerca de sus niveles más bajos para esta época del año desde 2014.

Precios del petróleo se ‘hunden’ más tras acuerdo con Irán

Más buques petroleros cruzaron el Estrecho de Ormuz y las señales de progreso en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán aliviaron los temores de una escasez inmediata de suministro de petróleo.

El West Texas Intermediate (WTI) cayó por debajo de los 70 dólares por barril por primera vez desde el 4 de marzo. El petróleo Brent rompió el piso de los 74 dólares por barril, su nivel más bajo desde finales de febrero.

Los buques transitaron por el Estrecho de Ormuz con sus señales satelitales activadas, lo que indica una creciente confianza entre los armadores sobre el paso seguro. La Organización Marítima Internacional (OMI) también informó haber recibido garantías de seguridad que permiten a cientos de buques salir del Golfo Pérsico.