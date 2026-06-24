Así festejará Sheinbaum su cumpleaños 64: ‘Voy a comer mi platillo favorito’

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, donde fue celebrada por su cumpleaños.

¿Claudia Sheinbaum festejará su cumpleaños viendo el partido de la Selección Mexicana contra Chequia? Este miércoles la mandataria cumple 64 años y adelantó cómo será su celebración.

“Queremos pastel, pastel, pastel”, dijo Sheinbaum en su conferencia ‘mañanera’ y descartó que vaya a ir a festejar a algún lugar hoy.

La mandataria contó que comerá pozole debido a que es uno de sus platillos favoritos, pero descartó ir a algún restaurante debido a las complicaciones viales en el Centro Histórico.

Las celebraciones de Sheinbaum iniciaron desde temprano con un grupo de personas quienes se reunieron afuera de Palacio Nacional para cantarle las mañanitas y llevar carteles de apoyo.

¿Qué canción le dedicaron a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños?

Al inicio de la conferencia matutina, la presidenta también fue recibida por los reporteros con las mañanitas.

Durante la ‘mañanera’ fue felicitada en cada una de las intervenciones de los participantes quienes también le expresaron buenos deseos.

Antes de terminar el evento, Sheinbaum sí partió un pastel por su cumpleaños y la mandataria fue sorprendida con la canción When I’m sixty-four, de The Beatles y escrita por Paul McCartney. “Ah, es que cumplo 64 años”, dijo con una sonrisa.

La presidenta descartó que tenga una gran celebración este miércoles, pero adelantó que habrá una comida familiar el domingo.

Sheinbaum destaca la ‘alegría’ que proyecta México en Mundial

Sheinbaum aseguró que el Mundial 2026 ha permitido mostrar al mundo la hospitalidad y el ánimo festivo de los mexicanos, horas antes del partido que disputará la selección nacional ante República Checa y que supone el último del combinado mexicano en la fase de grupos del torneo.

La mandataria fue cuestionada sobre el principal mensaje que considera que México ha transmitido a nivel internacional como una de las sedes de la Copa del Mundo, organizada con Estados Unidos y Canadá. “Alegría. Felicidad. Emoción”, respondió.

Sheinbaum destacó la presencia de miles de aficionados extranjeros que han llegado al país para seguir la competición y participar en las celebraciones que se han registrado en distintos puntos de la capital mexicana.

“Ayer con el juego de Colombia, ¿no? Los colombianos. Sí. Aquí casi se van al Ángel”, comentó.

La presidenta también mencionó la presencia de aficionados de Corea del Sur, quienes han acompañado a su selección durante la competición.

“Los coreanos, aunque les ganamos, pero también han celebrado”, señaló. Para la mandataria el ambiente generado por el Mundial ha servido para proyectar una imagen positiva del país ante visitantes de distintas nacionalidades.

*Con información de EFE