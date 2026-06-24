Peso profundiza sus pérdidas ante el dólar previo a decisión de Banxico: ¿Cuánto cae HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este miércoles 24 de junio.

El peso mexicano retrocede ante el dólar en la sesión de este miércoles 24 de junio, mientras los analistas asimilan el nuevo dato de inflación en México.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 3.55 por ciento en junio, por debajo del pronóstico de especialistas que estimaban que la inflación se ubicaría en 3.72 por ciento.

“Es mucho el trabajo (del Gobierno) que se ha hecho para bajar los precios del PACIC (productos de la canasta básica), de los combustibles y hasta el precio del jitomate”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este miércoles 24 de junio.

Así está el tipo de cambio este miércoles 24 de junio

De acuerdo con Bloomberg, el peso mexicano se deprecia 0.26 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.59 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del martes 23 de junio.

“Con la publicación de la inflación el peso continuó su depreciación. No se espera que el Banco de México modifique su tasa de interés, pero el diferencial de tasas podría disminuir si la Fed o el Banco de Japón suben su tasa de interés. Esto implica menos incentivos para hacer carry trade”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

En bancos, el dólar ya ‘rompió’ el techo de las 18 unidades: Banamex informó que el billete verde se vende en 18.04 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.08 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.40 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.96 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el won surcoreano con 0.89 por ciento; el peso chileno con 0.85 por ciento; el florín húngaro con 0.78 por ciento; el rand sudafricano con 0.76 por ciento, y el real brasileño con 0.70 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López