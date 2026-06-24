Wall Street abre con repuntes, en espera del informe de Micron Technology: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices neoyorquinos presentan repuntes, luego de la toma de utilidades registrada en la sesión anterior, mientras se preparan para conocer el informe de ganancias de Micron Technology, el cual seguirá guiando las expectativas de los operadores en relación con la inteligencia artificial.

El Nasdaq registra un aumento de 0.96 por ciento, en los 25 mil 835.16 enteros, seguido por el Dow Jones que sube 0.83 por ciento a 52 mil 95.39 puntos, mientras que el S&P 500 con 0.66 por ciento más, ronda en los 7 mil 714.20 enteros.

“Esperamos una jornada positiva reflejando un rebote moderado en los mercados tras las recientes liquidaciones en el sector tecnológico, aunque persiste un sentimiento de cautela a la espera del reporte trimestral de Micron al cierre, cuya publicación será clave para validar las elevadas expectativas en torno al ciclo de inversión en inteligencia artificial”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa las pérdidas son registradas por el DAX en Alemania con 0.77 por ciento, en los 24 mil 703.56 puntos, seguido por el IBEX 35 de España con 0.50 por ciento menos, en los 19 mil 382.40 enteros, mientras que los aumentos son de 0.56 por ciento para el CAC 40 de Francia que ronda en las 8 mil 386.17 unidades, al igual que el FTSE 100 de Londres que sube 0.29 por ciento a 10 mil 458.30 puntos.

Así, la apertura de las bolsas a nivel local muestra números rojos, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, el descenso es de 0.26 por ciento, en un nivel de 66 mil 675.99 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores la baja es de 0.52 por ciento, en los mil 337.65 puntos.

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo, los crudos marcadores reflejan retrocesos de 4.49 por ciento menos para el West Texas Intermediate, en los 69.92 dólares por barril, mientras que el referencial Brent cede 4.59 por ciento, alrededor de los 73.53 billetes verdes por barril.