La dieta con la que Joan Manuel Serrat se mantiene a los 82 años: ‘Desayuno café solo’

Joan Manuel Serrat desayuna un café negro y aseguró que no necesita de ningún otro alimento en la mañana. (Foto: EFE/Shutterstock)

A sus 82 años, Joan Manuel Serrat disfruta de una vida alejada de los escenarios y con una rutina tranquila. El cantautor español, quien puso fin a sus giras en 2022, compartió algunos detalles de sus hábitos actuales, entre ellos la sencilla forma en la que comienza sus mañanas, especialmente el desayuno.

El intérprete de ‘Mediterráneo’ explicó que procura mantener una alimentación equilibrada sin privarse de los platillos que disfruta.

Para Joan Manuel Serrat, quien elogió a Claudia Sheinbaum, la clave está en consumir sus alimentos con moderación y reservar espacio para algunos de sus favoritos, entre ellos los huevos fritos y una copa de vino.

Joan Manuel Serrat únicamente desayuna un café. (Foto: EFE) (EFE)

¿Qué desayuna Joan Manuel Serrat a los 82 años?

Uno de los hábitos que más llamó la atención de Joan Manuel Serrat es su desayuno. El cantante explicó que sus mañanas comienzan de una manera sencilla: únicamente toma café negro mientras lee los periódicos.

“Bien puesto. No necesito más para que el motor empiece a rodar. Desayuno con los periódicos. Me gusta el tacto del papel y ese rato de silencio antes de que el mundo se ponga a gritar”, contó en una entrevista con The Objective.

El cantautor también habló sobre el resto de su alimentación y señaló que no sigue una dieta restrictiva y, aunque procura cuidar lo que consume, no pretende eliminar por completo aquellos alimentos y bebidas que disfruta.

“Trato de ser cuidadoso, pero sin ser un pesado. Como de todo, me gusta mucho la cocina mediterránea y, por supuesto, tomar una copa de vino no falta. Pero mi rutina ahora es de ‘moderación placentera’”.

Serrat ha hablado en distintas ocasiones sobre su gusto por la gastronomía y, en esta conversación, reveló cuál es uno de sus platillos favoritos.

“Mi plato favorito son los huevos fritos con patatas, que fue mi cena a lo largo de 20 años. De hecho, soy experto en huevos fritos y bocatas de mejillones en escabeche. Se me dan muy bien. Incluso, en su día, monté un restaurante y una bodega”, detalló, de acuerdo con ABC.

Joan Manuel Serrat se retiró de los escenarios en 2022. (Foto: EFE) (TONI GALAN/EFE)

¿Cuál es la rutina actual de Joan Manuel Serrat?

Después de despedirse de los escenarios en 2022, Serrat dejó atrás las largas giras y los compromisos que durante décadas marcaron su agenda. El cantante explicó que ahora disfruta de algo que durante buena parte de su carrera resultaba difícil de conseguir: tiempo para sí mismo.

“Es un placer extraordinario despertarse y no tener que ir a ningún lugar ni cumplir con ningún horario. No voy a trabajar en el sentido estricto, voy a leer, a escribir mis cosas, a ordenar mis recuerdos. No he dejado de ser curioso”.

Su día a día incluye actividades sencillas como acudir al mercado, visitar librerías y caminar sin la presión de los ensayos o los conciertos. También frecuenta sus restaurantes favoritos y mantiene reuniones con amigos.

La nueva rutina también le permite dedicar más tiempo a su familia, especialmente a sus nietos, quienes ocupan un lugar importante en esta etapa de su vida.

“A ver amanecer sin tener que irme a dormir después de un concierto. A estar con los míos. A ser un hombre que camina por la calle sin más pretensión que llegar a la esquina”.

¿Quién es Joan Manuel Serrat?

El compositor Joan Manuel Serrat es uno de los artistas españoles más reconocidos de las últimas décadas y una figura fundamental de la música en español. Nació el 27 de diciembre de 1943 en Barcelona, España, y comenzó su carrera musical durante la década de 1960.

A lo largo de su trayectoria construyó un repertorio en el que combinó la canción de autor con influencias de la música popular y la poesía.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran ‘Mediterráneo’, ‘Cantares’, ‘Penélope’, ‘Lucía’, ‘Aquellas pequeñas cosas’ y ‘Hoy puede ser un gran día’.

Además de su carrera como solista, Serrat mantuvo una estrecha relación artística con otros grandes exponentes de la música en español. Uno de los proyectos más recordados fue su trabajo junto a Joaquín Sabina en la gira Dos pájaros de un tiro, que posteriormente tuvo una continuación con Dos pájaros contraatacan.

En 2022, el cantante realizó su gira de despedida, El vicio de cantar 1965-2022, con la que cerró una trayectoria de más de cinco décadas sobre los escenarios.