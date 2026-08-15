Con aromas herbáceos y cítricos: Así era Onze Black, marca de tequila vinculada a la hija de ‘El Mencho’

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la marca de tequila Onze Black por primera vez en 2015. (Foto: DEA/ Pexels)

¿Alguna vez llegaste a preparar ‘Margaritas’ o ‘Palomas’ con tequila Onze Black? Detrás de sus notas herbáceas y carácter definido, esta bebida esconde una historia que la vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a este producto luego de identificarlo como parte de los negocios relacionados con actividades de lavado de dinero del CJNG. Además, fue vinculado con Jessica Johanna Oseguera González.

Conocida como ‘La Negra’, ella es hija de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló de estar directamente vinculado con la operación de Tequila Onze Black.

Antes de ser vinculado con una de las células delictivas más grandes de México, esta bebida se encontraba a la venta en diferentes establecimientos y se ofrecía como un tequila elaborado en su totalidad con agave.

¿Cómo era Onze Black, el tequila vinculado con Jessica Oseguera?

El tequila vinculado a la hija de ‘El Mencho’ contaba con dos presentaciones. De acuerdo con sus redes sociales, la bebida se caracterizaba por tener un carácter bien definido y se elaboraba en la región de Los Altos Sur de Jalisco.

La presentación Onze Black Blanco era la que más grados de alcohol contenía, con 40%. Una de sus principales cualidades era que no estaba añejado, por lo que mantenía aromas frescos y herbáceos, de acuerdo con el sitio web Agaves Pro.

La página añade que, en boca, el sabor de la bebida era limpio y equilibrado, con ligeras notas dulces y un final seco, lo que la convertía en una buena opción para disfrutarse sola o como ingrediente de cócteles.

Onze Black tenía una presentación reposada, es decir, la bebida se había dejado unos meses en barrica. (Foto: Shutterstock).

Además de esta presentación, la marca contaba con el Onze Black Reposado. La Norma Oficial Mexicana explica que el tequila que permanece más de dos meses y menos de un año en barrica adquiere el nombre de reposado.

Este proceso provoca que la bebida tenga notas diferentes a las de un tequila que no pasó por barrica, como un ligero aroma a vainilla y caramelo, notas tenues a madera y un final ligeramente dulce, características que tenía el Onze Black Reposado.

Agaves Pro indica que el grado de alcohol de esta presentación era de entre 35% y 39%, menor que el del blanco. En fotografías aún disponibles de la bebida se puede ver que ambas presentaciones se ofertaban en botellas de 750 mililitros.

¿Qué pasó con el tequila Onze Black, de Jessica Oseguera?

En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a cinco empresas, entre las cuales figuró Onze Black, por su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En su comunicado, las autoridades estadounidenses afirmaron que Tequila Onze Black, así como otras empresas, entre las cuales destacaba el restaurante Mizu Sushi Lounge, brindaban apoyo financiero a las actividades de la organización delictiva.

El comunicado señaló que la variedad de empresas designadas demostraba el alcance de la penetración del CJNG en la economía. No obstante, fue años más tarde cuando se vinculó a Jessica Johanna Oseguera González con ambas empresas.

La hija de Nemesio Oseguera fue detenida el 26 de febrero de 2020 y fue hasta un año después cuando se declaró culpable de realizar negocios con las empresas que las autoridades estadounidenses habían sancionado.

Fue en ese momento cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Oseguera González era funcionaria, directora o agente de cuatro empresas, entre ellas Mizu Sushi Lounge, Tequila Onze Black y Operadora Los Famosos, SA de CV, que operaba bajo el nombre comercial de Kenzo Sushi.

Tras las designaciones y luego de la declaración de culpabilidad, el tequila Onze Black dejó de ser producido. Aunque todavía existen algunas fotografías de las botellas, la bebida ya no se puede encontrar a la venta.