Era músico y estudiante: Muere el cantante regional Germán Medina en accidente automovilístico

Germán Medina, joven cantante y estudiante nayarita, murió la madrugada de este lunes en un accidente carretero. El deceso fue confirmado por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Nayarit.

“La Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Nayarit A.C. lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo Germán Medina, hermano de nuestro amigo charro Emiliano Medina”, dijo en un comunicado el presidente del organismo, Juan Reynosa Mercado.

De acuerdo con la televisora local NTV+, alrededor de las 2:30 de la madrugada de este lunes se registró un accidente doble en el kilómetro 18 de la autopista Tepic–Matanchén, donde también perdió la vida el ingeniero de audio Olaf Rubio.

Según reportan, una SUV MG One color café se volcó tras perder el control en plena curva y fue abandonada por sus ocupantes a la altura del puente de Mecatán.

Momentos después, Medina y Rubio, a bordo de un Volkswagen Vento gris, se encontraron repentinamente con la camioneta, realizaron una maniobra evasiva, perdieron el control y dieron varias vueltas sobre el pavimento.

El copiloto habría salido disparado hacia el asfalto, fuera del vehículo, mientras que el conductor fue hallado sin vida entre los restos del automóvil.

De acuerdo con El Sol de Nayarit, el vehículo accidentado presuntamente habría circulado a exceso de velocidad.

Paramédicos acudieron al lugar del siniestro, pero los jóvenes ya no presentaban signos vitales. También acudieron autoridades para acordonar la zona y, mediante peritos, realizaron las indagaciones correspondientes para iniciar una investigación que determine responsabilidades.

De acuerdo con la televisora, Medina y su acompañante iban de regreso de trabajar en San Blas. Horas antes del accidente, Germán Medina había subido una historia a Instagram en la que se le podía ver tocando el acordeón y cantando el tema ‘El noble’.

¿Quién fue Germán Medina, músico y estudiante que murió en accidente carretero?

Germán Medina era estudiante y vocalista de un grupo norteño fundado por él mismo. De acuerdo con NTV+, estudiaba la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos en la Universidad Tecnológica de Nayarit, en Tepic.

Mediante sus redes sociales, subía principalmente videos cantando y tocando ya fuera la guitarra o el acordeón. En esencia, todo su contenido estaba relacionado con la música.

En Spotify, el cantante nayarita cuenta con una considerable base de casi 178 mil oyentes mensuales, principalmente de Ciudad de México, Tijuana y Chihuahua.

Entre sus temas más escuchados se encuentran ‘Bohemio de afición’, ‘Avaricia’, ‘Un poco más’, ‘La estás perdiendo’, ‘Mil razones’, ‘El del rosario’, ‘El rey del club’, ‘4x4’, ‘La Feria de las Flores’ y ‘Noches de junio’.

Su acompañante en el accidente y también víctima mortal fue identificado por El Sol de Nayarit como Olaf Rubio Merino, con quien habría tenido una estrecha relación laboral y de amistad.

Olaf, ingeniero de audio, estaba involucrado con la producción de eventos mediante la empresa de su padre, Quick. Según recogen, trabajaba en la parte técnica de las presentaciones de Medina.

“Gracias por tus mezclas, por tus porras, por motivarnos a ser mejores, por ser nuestro amigo. Nos quedamos con tus sonrisas y con recuerdos bien perrones… vuela alto, carnal”, escribieron los integrantes del grupo La Sessión, con quienes también trabajó Olaf.