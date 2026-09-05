‘Parece que el calor desvaneció a una persona’: Sheinbaum detiene evento para ayudar a asistente (VIDEO)

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que sus eventos cuentan con ambulancias y personal médico para atender emergencias.

Por segundo día consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum interrumpió su discurso durante un acto público en Colima, realizado con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, luego de que una persona se desvaneciera entre los asistentes.

Mientras hablaba sobre los programas sociales de su gobierno, la mandataria se percató de que una persona había presentado un problema de salud entre el público y detuvo momentáneamente su intervención.

“Parece que el calor desvaneció a una persona”, dijo Sheinbaum antes de pedir que acudieran los servicios de emergencia.

“Está bien, que vaya Indira, ya van los paramédicos para atender. Ahí va también para atender”, dijo en referencia a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quienes acudieron para auxiliar a la persona.

Sheinbaum destaca presencia de ambulancias y paramédicos

Tras la interrupción, la presidenta aseguró que en sus eventos se cuenta con personal médico y ambulancias para responder ante cualquier emergencia que pueda presentarse entre los asistentes.

“Fíjense, cada evento que hacemos para cualquier cosa que, pues hay algún problema con alguna persona, siempre hay una ambulancia, y siempre hay paramédicos para poder atender cualquier situación que hay”, afirmó.

Sheinbaum agradeció posteriormente al personal de emergencia que acudió para atender a la persona.

Un día antes, Sheinbaum también auxilió a una mujer en San Luis Potosí

El episodio ocurre apenas un día después de que la presidenta bajara de su vehículo para auxiliar a una mujer adulta mayor que se desvaneció al finalizar su evento en la Arena Potosí, en San Luis Potosí.

De acuerdo con información difundida por medios locales, Sheinbaum se percató de que la mujer se encontraba en el suelo, bajó de su camioneta y permaneció con ella hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Durante su evento en Colima, la presidenta recordó ese episodio y explicó que la mujer tuvo que ser trasladada a un hospital debido al golpe que recibió al caer.

“Ya ella tuvo que estar en el hospital por el golpe que recibió, está bien, y ayer hablé con la familia también por teléfono y están bien, están bien atendidos, por fortuna y todo, todo va a salir bien”, aseguró.

Sheinbaum también explicó que no estaba claro exactamente cómo había ocurrido la caída, pues la mujer también pudo haberse tropezado cuando la presidenta salía del evento.

Al recordar el incidente de San Luis Potosí, la mandataria aprovechó para destacar lo que consideró una obligación de cualquier persona ante una emergencia.

“Siempre hay que tener, siempre, siempre, hay que tener humildad, sencillez, y hay que ayudar al prójimo, siempre, esa debe ser siempre nuestra visión”, afirmó.