Segundo Informe de Claudia Sheinbaum: ¿Quiénes estuvieron en primera fila en Palacio Nacional?

Primera fila del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum en Palacio Nacional. (Presiencia de la República).

Este martes 1 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional frente a diversos funcionarios públicos.

La presidenta destacó retos como la relación con Donald Trump, pero también aspectos positivos, como las personas que son apoyadas con los programas sociales del Bienestar.

Además, la mandataria aseguró que, con todo y los aranceles de Trump y el alza del precio del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán, la economía de México “permanece estable y avanzando”.

Será el miércoles 3 de septiembre cuando Sheinbaum inicie una gira por los 32 estados para rendir informes regionales.

Pero y a todo esto, ¿quiénes fueron los invitados de Sheinbaum que estuvieron en primera fila?

De acuerdo con una fotografía compartida por Presidencia, durante el Segundo Informe de Sheinbaum estuvieron en primera fila de izquierda a derecha son:

Roberto Velasco Álvarez, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Edgar Amador, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina.

En primera fila también estuvieron:

Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados.

Higinio Martínez, presidente del Senado de la República.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al informe de Sheinbaum también asistieron los gobernadores de varios estados del país:

Delfina Gómez, Estado de México.

Teresa Jiménez, Aguascalientes.

Marina del Pilar Ávila, Baja California.

Layda Sansores, Campeche.

Eduardo Ramírez, Chiapas.

Manolo Jiménez, Coahuila.

Clara Brugada, Ciudad de México.

Las personas que son parte del gabinete de Sheinbaum y que asistieron al Segundo Informe en primera fila, de izquierda a derecha son: