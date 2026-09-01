¿Cuál es el ‘fuerte’ de Sheinbaum? Este rubro de su Gobierno recibe el mayor respaldo

Estos son los rubros en los que la presidenta Sheinbaum está mejor evaluada a dos años de su Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene ‘buenos números’ en distintas áreas a casi dos años de su Gobierno y el rubro mejor evaluado es el de los apoyos sociales, según la encuesta de El Financiero que se publica este martes 1 de septiembre.

Los apoyos sociales tienen un respaldo de 64 por ciento. Desde el inicio de su sexenio, la presidenta anunció la creación de la Pensión Mujeres Bienestar, para beneficiarias de 60 a 65 años y de las Becas Rita Cetina.

En segundo lugar de las áreas mejor evaluadas está la economía cuya opinión positiva es de 50 por ciento. La mandataria destaca constantemente los datos de inflación y los precios ‘tope’ al diésel y a la gasolina Magna como una forma de ayudar al ‘bolsillo’ de los mexicanos.

Rumbo a su segundo informe de Gobierno, la presidenta Sheinbaum tiene una aprobación ciudadana de 68 por ciento. Se trata de un punto más del que tenía en julio. Mientras que la desaprobación que tiene es de 32, según el mismo estudio.

¿Cuáles son las áreas en las que Sheinbaum tiene ‘mala calificación’?

Las áreas en las que la presidenta Sheinbaum tiene opiniones no tan favorables son seguridad, crimen organizado y corrupción.

La seguridad y crimen organizado tienen una opinión de 11 y 13 por ciento, respectivamente.

En cuanto a corrupción, tiene 14 por ciento. Dicha tendencia comenzó desde mayo y desde entonces, se mantiene a la baja.

Durante agosto, la opinión en cuanto a seguridad pública se disparó de 61 a 76 por ciento, el nivel más alto de opiniones negativas durante la administración de Sheinbaum.

¿Cuál es el principal problema para Sheinbaaum?

La encuesta registra un aumento en las menciones de la inseguridad como la principal problemática para el país debido a que subió de 52 a 65 por ciento.

Como parte de los temas que se destacaron durante el mes está la cancelación de la visa de ‘Andy’ López Beltrán. El 45 por ciento dijo que se enteró de la noticia.

Sobre dicho tema, el 59 por ciento de los encuestados dijo que es una señal para investigar a políticos.

Otro de los temas que surgió este mes fue el de la lista de periodistas y políticos que difunden mensajes contra el gobierno.

Al ser cuestionados al respecto, el 49 por ciento de los entrevistados consideró que se trata de una acción intimidatoria que atenta contra la libertad de expresión.