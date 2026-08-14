Sheinbaum niega que 4T persiga a periodistas: ‘No son listas, son ejemplos’

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se difundan listas de periodistas y medios críticos a su gobierno y, en cambio, aseguró que se trata de “ejemplos” sobre cómo funcionan las redes sociales.

“Están diciendo que la lista de Sheinbaum, pero les invito a que vean nuevamente la conferencia de Derecho de Réplica de Luisa María, ella lo que dice es viene una noticia de una cuenta y se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política. Mostró cómo funcionan las redes sociales”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 14 de agosto.

Sheinbaum recalcó que su gobierno no censura a nadie sino que hay libertad de expresión en todos los espacios públicos y privados. Además, calificó como ‘tramposo’ llamar lista al ejemplo que explicó la Consejería Jurídica.

“No hay ninguna lista y de ningún tipo, se dieron ejemplos de cómo algo que viene en contra del gobierno después lo toma una red de derecha internacional para afectar al gobierno y tratar de generar una opinión pública distinta”, explicó la mandataria.

La presidenta Sheinbaum resaltó que no hay censura para nadie sino que se vive “la mayor libertad de expresión de la historia”.

Luisa María Alcalde niega que haya ‘listas negras’ de medios

La defensa de la presidenta a Luisa María Alcalde se suma al posicionamiento de la consejera Jurídica de la Presidencia quien a través de sus redes sociales publicó un video para negar la difusión de una ‘lista negra’ de medios de comunicación y periodistas.

Alcalde explicó que una noticia, opinión o publicación puede surgir de un periodista, medio o político, sin que eso implique que forme parte de una operación coordinada.

Según su explicación, el fenómeno ocurre cuando cuentas anónimas, identificadas como trolls, retoman esos contenidos, los editorializan y los vinculan con narrativas coordinadas para posicionar tendencias.

La consejera Jurídica dijo que una red de más de medio millón de bots, ubicados en distintos países, amplifica el contenido hasta convertirlo en conversaciones de millones de publicaciones. Por eso, ejemplificó cómo funciona este proceso.

¿Qué sabemos de la lista de medios y periodistas?

El tema se volvió tendencia luego de que Luisa María Alcalde, mostró una lista de periodistas, políticos y medios de comunicación a quienes acusó de inventar, respaldar y politizar información para atacar a la presidenta.

Distintos periodistas cuestionaron que sus cuentas de redes sociales y nombres hayan sido exhibidos desde Palacio Nacional y alertaron que se trata de una afrenta del Gobierno contra la libertad de opinión y prensa.

*Con información de Quadratín