Sheinbaum descarta que FGR abra carpeta a ‘Andy’: ‘No porque EU le quite la visa vamos a investigarlo’

'Andy' López Beltrán se dirigió directamente a Trump y dijo que funcionarios de EU no tienen argumentos para quitarle su visa.

La Fiscalía General de la República no tiene que abrir una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por el retiro de su visa ameficana, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 14 de agosto.

La mandataria fue cuestionada sobre la exigencia del PAN para que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sea investigado por huachicol fiscal.

“No hay nada contra el hijo del presidente, y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros no vamos a cubir a nadie si cometió un delito”, dijo en la ‘mañanera’ de este viernes 14 de agosto.

Claudia Sheinbaum agregó que “tampoco porque Estados Unidos le quite la visa vamos a abrir una investigación”.

Sheinbaum acusa que EU quiere intervenir en política de México

En una extensa crítica, la presidenta de México cuestionó de nuevo la decisión del Departamento de Estado de cancelar visas a miembros de Morena.

“Esta cancelación de visas que han hecho a ‘personas políticamente expuestas’ tiene un sentido político esencialmente porque no es parejo a todos los países (...) Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país, y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana”, afirmó en Palacio Nacional.

La mandataria agregó que si Estados Unidos cuenta con pruebas contra cualquier ciudadano mexicano, independientemente de su profesión o filiación política, debe presentarlas para que sean evaluadas por la FGR y, en su caso, por un juez conforme a las leyes mexicanas.

“Pero tiene que haber pruebas”, recalcó. Sheinbaum ya había acusado a la administración de Trump de intervenir en los asuntos internos de México por la investigación contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia.

Sheinbaum también cuestionó la idea de una visa estadounidense funcione como un “certificado de buen comportamiento” para los mexicanos y afirmó que el reconocimiento de los políticos corresponde a la ciudadanía, no a la autorización para ingresar a otro país.

La presidenta de México también criticó a los partidos de oposición, en especial a ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI, por recurrir a Estados Unidos para presionar a adversarios políticos.

La mandataria enmarcó su postura en la tradición histórica de defensa de la soberanía nacional y reiteró que México busca mantener cooperación con Washington en distintos ámbitos, pero sin que esa relación implique subordinación política.

‘Andy’ López Beltrán pide a Trump rectificar decisión sobre su visa

En una carta, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió la intervención del presidente de EU ante lo que calificó como una decisión “politiquera y propagandística, al estilo hitleriana” del Departamento de Estado.

‘Andy’ López Beltrán criticó especialmente a Marco Rubio, secretario de Estado, y Christopher Landau, apodado ‘el quitavisas’, por la medida.

El retiro de la visa “no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”, señaló.

Andrés Manuel López Beltrán renunció este año a la secretaria general de Morena para participar en las elecciones intermedias 2027. El hijo de AMLO busca ser candidato de Morena para la Cámara de Diputados por el Distrito 6 de Tabasco.

Con información de EFE