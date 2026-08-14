Morena en la Mira: El primero es Andy (Sexta Entrega)

Con el reconocimiento público de que le quitaron la visa para viajar a Estados Unidos, Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pone en riesgo mortal a Morena y la Cuarta Transformación. Esto sucede una semana después de que el administrador de la DEA, Terrance Cole, amenazara a narcotraficantes y funcionarios por igual, en una conferencia de prensa, donde aseguró que “...si trafican drogas mortales, lucran con el sufrimiento de otros o usan un cargo público para proteger a los cárteles, esta es su advertencia. La DEA va por ustedes. Ningún título, cargo o conexión política los protegerá”. Golpe dado, no hay engaño.

No sorprende que el ambicioso de Andy haya perdido la visa. Lo increíble fue su estrategia para enfrentar la decisión del gobierno de Estados Unidos mediante una carta donde, cobijándose en la sombra de su padre, y abiertamente ofende al presidente Donald Trump y su gabinete le pregunta: ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató? Y si no estaba enterado, presidente, y no hay ningún motivo para quitarme la Visa y se trata sólo de una enfermiza fobia conservadora en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de sus dirigentes...”

López Beltrán sabe perfectamente porque le retiraron la visa. Seguramente veremos una respuesta esta carta enviada a Trump, donde Andy le pareció buena idea retar y ofender a Trump. Sin esperar que se envié una indictment-acusación formal en contra de Andy, seguramente el gobierno de Estados Unidos hará público información específica de porque le quitaron la visa y de que se le investiga en Estados Unidos.

Perder la visa solamente es la punta del iceberg de posibles sanciones. Seguramente el sistema bancario mexicano esta bajo alerta ya que, en estos casos, el Departamento del Tesoro podría pedir que se congelen las cuentas de López Beltran y su familia en México y Estados Unidos, además de que tenga una prohibición de tener acceso al sistema financiero. Andy ya no tendrá cuenta bancaria, ni tarjetas de débito o crédito. Y cualquier institución bancaria que lo cobije podría también enfrentar sanciones. El Banco del Bienestar debe de ponerle mucha atención a lo que le sucedió a CIBanco, Intercam Banco, Vector Casa de Bolsa que dejaron de operar o entraron en procesos de desmantelamiento con la sola amenaza de ser investigados y sancionados por el gobierno estadounidense.

Con o sin visa, el hijo de López Obrador usará la defensa de la soberanía y la lucha de la izquierda en contra de la injerencia extranjera para justificar su candidatura para una diputación y obtener la anhelada inmunidad parlamentaria. Esta decisión pondrá en peligro a Morena. Pondrá en peligro la Cuarta Transformación. Pondrá en peligro el legado de su padre Andrés Manuel López Obrador. Pone en peligro la presidenta y la gobernabilidad en México.

En las ultimas cinco entregas subraye los riesgos que corría Morena ante la posibilidad de que la Casa Blanca implementará sanciones en contra del partido Morena por vínculos con organizaciones que Estados Unidos define como terroristas. Como lo señale en entregas anteriores, claramente el gobierno de Estados Unidos tiene información suficiente de la participación de elementos criminales en las elecciones intermedias del 2021 proporcionando recursos y haciendo uso de la violencia. Esta realidad está plasmada en el texto inicial del “indictment” en contra de Ruben Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses. Señalamientos del vínculo del huachicol fiscal con campañas políticas fue plasmado en el documento publicado por el Departamento del Tesoro acusando a dos individuos de liderear empresas vinculadas con organizaciones “terroristas”.

Ahora, la candidatura de Andy López Beltran confirmará ante las autoridades de que Morena es un partido que cobija a individuos que tienen vínculo con “terroristas”. Está dispuesto Morena correr el riesgo de ser sancionado como un partido que facilita las actividades de individuos vinculados al crimen organizado por proteger la candidatura del hijo de López Obrador. Y las sanciones para el partido podrían incluir perder acceso al sistema financiero, incluyendo que perder su cuenta bancaria, además de que el liderazgo partidista también enfrente sanciones.

La perdida de la visa de Andy es el menor mal. El problema es que su reacción podría precipitar sanciones para Morena.

Y ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum está en una encrucijada donde tendrá cualquier decisión que tomé, ya sea defendiendo o deslindándose del Junior, saldrá debilitada. Este enfrentamiento entre la Familia López con Trump podría poner en jaque la gobernabilidad del país por la división interna que surgirá en Morena y un posible rompimiento diplomático y comercial con Estados Unidos.

Andy o México. Morena o TMEC.