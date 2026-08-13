‘Alito’ critica carta de ‘Andy’ López Beltrán a Trump por cancelación de visa: ‘Mejor da explicaciones’

‘Alito’ Moreno respondió a Andy López Beltrán por su carta a Trump y aseguró que el hijo del expresidente debe dar explicaciones. (Cuartoscuro).

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, arremetió contra Andrés Manuel López Beltrán luego de que denunciara la revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos y criticó la carta que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a Donald Trump.

A través de redes sociales, Moreno Cárdenas cuestionó que López Beltrán atribuyera la decisión a motivos políticos y reclamara explicaciones al gobierno de Estados Unidos. El priista sostuvo que, en lugar de cuestionar a las autoridades estadounidenses, debería responder por los señalamientos que existen en torno a sus relaciones, negocios y patrimonio.

“Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas. ¡Estás viendo y no ves!”, escribió el dirigente priista.

Moreno Cárdenas también cuestionó que López Beltrán pidiera al presidente Donald Trump la destitución del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario de Estado, Christopher Landau. El priista sostuvo que Morena ha funcionado como “tapadera de criminales y narcopolíticos” y exigió al hijo del exmandatario rendir cuentas.

“Mejor empieza por dar explicaciones tú. Habla de tus relaciones, tus negocios, tu corrupción, tus lujos, tu clan y de cada señalamiento público que rodea a tu grupo político por sus vínculos con los cárteles del crimen organizado”, acusó.

‘Alito’ respalda al gobierno de Trump

El líder del PRI afirmó que la decisión del Gobierno estadounidense ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre la confianza en las autoridades mexicanas y respaldó la postura de Trump y Rubio frente al combate contra los grupos del crimen organizado.

“Han defendido con claridad los intereses del hemisferio, la democracia y la libertad”, dijo ‘Alito’ sobre los funcionarios estadounidenses.

Asimismo, aseguró que México necesita mantener una relación sólida con Estados Unidos, basada en cooperación y confianza institucional, y acusó al gobierno de Morena de no responder adecuadamente ante los señalamientos relacionados con una posible protección a organizaciones criminales.

Moreno Cárdenas también dirigió sus críticas contra el expresidente López Obrador, pues dijo que el apellido del exmandatario no otorga impunidad y sostuvo que las acusaciones sobre posibles pactos con organizaciones criminales deben ser investigadas.

“Y sí, Andy, tu papi también tendrá que rendir cuentas por todos los señalamientos que existan sobre posibles pactos con los cárteles del crimen organizado”, señaló.

El dirigente priista aseguró que su partido continuará denunciando los señalamientos contra integrantes de Morena y adelantó que buscará llevarlos “hasta las últimas consecuencias” ante las instancias nacionales e internacionales que correspondan.