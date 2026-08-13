¿Advertencia a México? EU planea ataques en tierra contra cárteles; ‘son objetivos como Isis o Al Qaeda’

Estados Unidos planea ataques en tierra contra cárteles en Latinoamérica. Así lo mencionó Pete Hegseth, secretario de Guerra del gobierno de Donald Trump , que recibió el apoyo de Colombia en el combate al crimen organizado.

“Tal como se vio con los ataques a las embarcaciones de narcotráfico , las organizaciones de tráfico de drogas (DTO) sufrirán el mismo efecto en tierra, y estamos trabajando con Ecuador, con Colombia y con aliados para dar batalla contra los cárteles”, mencionó Hegseth.

La advertencia es contra cualquier persona u organización que trafique drogas o afecte con sus operaciones a los estadounidenses o países aliados.

Si están relacionados con el narcotráfico , “son objetivos como ISIS o Al Qaeda”.

¿EU planea ataques en tierra contra cárteles en México? Esto dijo Pete Hegseth

Las operaciones contra cárteles que implementará Estados Unidos abarcarán Latinoamérica, incluido México.

De acuerdo con Hegseth, la advertencia contra los cárteles va “desde los niveles más bajos del tráfico de cocaína hasta el fentanilo y el control de plazas de México”.

Hegseth añadió que EU perfeccionó durante 25 años la cadena de ataque para eliminar redes criminales al otro lado del mundo, así que sugirió aprovechar esas capacidades “con los mejores estadounidenses” para aplicarlas en la región.

Pete Hegseth no detalló si los ataques en tierra involucran al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , el Cártel de Sinaloa o alguna otra organización criminal señalada como terrorista.

EU busca cooperación para combatir al narco en Latinoamérica

La visita de Hegseth a Panamá estuvo centrada en reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado, después de su participación en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), considerada por Washington la principal herramienta operativa del llamado Escudo de las Américas.

El secretario de guerra anunció durante su discurso en esa reunión que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella , autorizó “operaciones militares conjuntas” con Estados Unidos en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país suramericano se sumó a la coalición contra los cárteles.

Durante su estancia, Hegseth se reunió con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y representantes de otros países, y estuvo presente en un ejercicio en la selva con otros militares.

Con información de EFE.