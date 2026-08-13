México, en la mira de Trump: EU acusa al país por transbordo de mercancías chinas para evadir aranceles

Estados Unidos estima que el fenómeno involucra a más de 40 países. (Foto: Shutterstock)

La Casa Blanca colocó a México entre los principales países utilizados para el transbordo ilegal de mercancías vinculadas con China hacia Estados Unidos.

Señaló que el territorio mexicano forma parte de una red global mediante la cual productos chinos pueden cambiar de ruta, documentación o recibir procesos mínimos para evadir aranceles estadounidenses y aprovechar indebidamente las ventajas del T-MEC.

¿China usa a México para evadir aranceles de EU?

En su reporte The Great Transshipment Scam, la Oficina de Comercio y Manufactura de la Casa Blanca ubica a México dentro del grupo de países de “Líderes de escala diversificada”, junto con Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Esta categoría agrupa a las jurisdicciones con grandes volúmenes de mercancías vinculadas con China y plataformas de exportación relevantes hacia Estados Unidos, donde el riesgo de transbordo ilegal se encuentra mezclado con flujos comerciales legítimos.

¿China está aprovechando el T-MEC?

Estados Unidos estima que el fenómeno involucra a más de 40 países.

Las estimaciones revisadas por la Casa Blanca ubican el posible flujo anual de transbordo ilegal entre 40 mil millones y 303 mil millones de dólares, dependiendo de la metodología utilizada. Entre ellas, el Departamento de Comercio calcula aproximadamente 67 mil millones de dólares de mercancías transbordadas desde China a través de los principales centros (México, India y Vietnam) durante 2025.

El documento advierte que el mecanismo consiste en enviar mercancías de origen chino a un tercer país para realizar operaciones como ensamblaje ligero, acabado, reempaque, etiquetado, cambio de facturas o documentación, sin que necesariamente exista una transformación sustancial que modifique su verdadero origen.

El objetivo, según el análisis estadounidense, es hacer que los productos parezcan originarios de otro país y, con ello, reducir o eliminar los aranceles que enfrentarían si fueran declarados como mercancías chinas.

México adquiere especial relevancia por su acceso preferencial al mercado estadounidense, pues el reporte señala que, en un escenario de transbordo ilegal, mercancías chinas podrían ser canalizadas a través de México o Canadá para obtener indebidamente tratamiento bajo el T-MEC, con lo que un arancel específico aplicado a productos chinos podría reducirse incluso hasta cero.

Guanajuato y Querétaro, bajo la lupa

El informe identifica específicamente al corredor Guanajuato-Querétaro como un posible punto de concentración de operaciones relacionadas con motores eléctricos, generadores, transformadores y convertidores estáticos, correspondientes a las fracciones arancelarias HS 8501 a 8504.

La Casa Blanca vincula este corredor mexicano con presión sobre productores estadounidenses de Detroit, Grand Rapids e Indianápolis, al considerar que mercancías de origen chino podrían ingresar a Estados Unidos bajo una nueva identidad de origen.

El documento no sostiene que todo el comercio de esos productos desde México sea ilegal. De hecho, advierte que el riesgo de transbordo se encuentra integrado dentro de flujos comerciales legítimos, por lo que la tarea de las autoridades consiste en diferenciar la manufactura real de operaciones de simple paso, almacenamiento o modificación documental.

La propia Casa Blanca reconoce que la caída de la participación de China en las importaciones estadounidenses y el aumento de la participación de terceros países no prueban por sí mismos que exista transbordo ilegal.

Parte del cambio puede responder a inversiones, nueva producción y modificaciones legítimas en las cadenas de suministro. Sin embargo, considera que el momento, magnitud y dirección de ambos movimientos justifican una mayor investigación.