¿Qué le vende México a China y viceversa?: ‘Les compramos 11 dólares y les exportamos 1’, revela Ebrard

En los últimos años, el intercambio comercial entre México y China ha ido en aumento, alcanzando cifras récord; sin embargo, los nuevos aranceles por parte del Gobierno de Sheinbaum a Beijing dañarían la relación entre ambos países.

El comercio entre México y China evolucionó significativamente en octubre de 2024, cuando las importaciones chinas a la República mexicana alcanzaron aproximadamente 12 mil 487 millones de dólares.

Sin embargo, la cifra más alta de los productos que ha logrado vender México a China es de 1.190 millones de dólares en febrero de 2022, de acuerdo con el Gobierno federal.

Estos datos coinciden con las declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien explicó este jueves 11 de septiembre que ahora el déficit de México con China es de 11 a 1: “Nosotros exportamos un dólar y les importamos 11, la tendencia de crecimiento de ese déficit para México es muy inconveniente”.

Por esta razón, Ebrard aseguró que los aranceles a los autos chinos es para proteger a la industria nacional, pero admitió que los nuevos impuestos a China generarán una “leve” subida en la inflación de México del 0.3 por ciento.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no quiere “ningún conflicto con ningún país”, después de que su Gobierno anunciara la propuesta de un paquete de incrementos arancelarios de hasta el 50 por ciento sobre diversas importaciones provenientes de países asiáticos.

“Estamos hablando con los embajadores aquí en México. Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país (…). Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México. Lo que queremos es hablar y platicar sin necesidad de generar algún conflicto”, explicó Sheinbaum.

La medida planteada por el secretario de Economía buscaría aplicar aranceles a las naciones con las que México no tiene tratados comerciales, como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

¿Qué le vende México a China? Esto exportamos

Entre los productos más destacados se encuentran los minerales de cobre y sus concentrados, que representaron cerca del 40.5 por ciento de las exportaciones a China. Otros productos relevantes incluyen:

Autopartes y accesorios vehiculares

Aparatos aplicados a ciencia médica.

Tableros y consolas para PC

Circuitos eléctricos integrados

¿Qué le compra México a China? Esto importamos

México también importa una gran cantidad de productos desde China. Los principales productos que México adquiere de China incluyen:

Teléfonos móviles

Máquinas y unidades de procesamiento de datos

Refacciones de automóviles

Parques y accesorios de máquinas

Productos electrónicos y electrodomésticos

Con información de EFE