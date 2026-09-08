La vez que la mamá de Adal Ramones pensó que habían matado a su hijo por una confusión: ‘Casi se me muere’

La mamá de Adal Ramones pensó que lo habían matado por una noticia en la televisión. (Foto: Cuartoscuro)

La mamá de Adal Ramones creyó que su hijo había muerto luego de enterarse del asesinato de Paco Stanley durante un noticiero de televisión, debido a una confusión relacionada con el automóvil que conducía el presentador.

De acuerdo con el conductor de la temporada 2 de La Granja VIP, cuando se dio a conocer el homicidio de Stanley, inicialmente no revelaron su nombre y únicamente informaron que se trataba de un alguien famoso a bordo de una camioneta Navigator negra, auto que Adal también tenía.

“Yo me había comprado la Navigator negra poco antes de cuando salió la noticia donde primero dijeron ‘acaban de matar a alguien afuera de El Charco de las Ranas, no sabemos quién es, solo que se trata de un conductor de televisión en una Navigator, es una triste noticia la que vamos a dar, es un conductor’, mi mamá casi se muere”, contó en La Cotorrisa.

Según Adal Ramones, los medios tardaron en revelar que la víctima era Paco Stanley. Por esta razón, su mamá Tere Martínez se preocupó y pensó que el hombre asesinado era su hijo.

“Me están diciendo que es alguien que conduce un programa de televisión, fue Lalo Salazar quien dio la noticia”, agregó en una entrevista con Marco Antonio Regil en 2024.

Sin embargo, su hermano logró comunicarse con él y, le pidió que le marcara para que la señora se tranquilizara al saber que seguía vivo.

‘Pensé en matarlos’: así fue el secuestro de Adal Ramones

Adal Ramones también recordó el secuestro que sufrió en septiembre de 1998, cuando era conductor del programa Otro Rollo. Durante los días que permaneció privado de la libertad llegó a pensar en distintas maneras de matar a sus captores, aunque finalmente no llevó ninguna a cabo.

“Hice mi película en la cabeza, me pusieron algodón en los oídos, me vendaron, no podía tocarme ni el cartílago porque me dolía, cuando salí el especialista en temas traumáticos me preguntó ‘¿De cuántas formas pensaste en matarlos?’ y yo respondí que de muchas”, detalló en el mismo pódcast.

Ramones contó que sus secuestradores le preguntaron con quién negociarían el rescate. Inmediatamente descartó a Yordi Rosado porque, según explicó, consideraba que podría asustarse ante la situación, por lo que eligió al productor Memo del Bosque.

Finalmente, los secuestradores dejaron al conductor en la zona de San Juanico, Estado de México, cerca de un puesto de jugos.

“Cuando llego a casa de Memo del Bosque, veo cómo van sacando todo, grabadoras, equipo antisecuestros, nos lo prestaron para localizarme, de repente me enseñan y veo que es como de película”.

Adal Ramones señaló que sus secuestradores no fueron detenidos inmediatamente, aunque posteriormente las autoridades lograron localizarlos, según su relato.

Adal Ramones recordó su secuestro en el podcast de 'La Cotorrisa'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Memo del Bosque recordó el secuestro de Adal Ramones

Memo del Bosque también ha hablado sobre el papel que desempeñó como negociador durante el secuestro de Adal Ramones.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el productor recordó que recibió instrucciones para comunicarse con uno de los secuestradores y esperar una llamada relacionada con la negociación.

“La primera llamada fue a las 5:00 de la tarde, como habíamos quedado con uno de los secuestradores”, contó.

Sin embargo, la comunicación no llegó de inmediato. Memo del Bosque explicó que permaneció varias horas esperando hasta que finalmente recibió la llamada.

El productor añadió que, pese a la incertidumbre, el secuestro terminó seis días después con Adal Ramones a salvo.