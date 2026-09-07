Falta un granjero: Lista OFICIAL de participantes de ‘La Granja VIP’ 2026

La vida en el rancho ya comenzó para las celebridades de La Granja VIP 2026. La segunda temporada del reality de TV Azteca reúne a figuras de la televisión, música, redes sociales y otros ámbitos del entretenimiento, quienes dejaron atrás sus celulares y las comodidades de su vida cotidiana para enfrentarse los retos del campo.
Un total de 20 famosos integran la lista de participantes de la temporada 2 de La Granja VIP, quienes durante 16 semanas que permanecerán bajo la vigilancia de las cámaras mientras cumplen con las tareas de la granja, participan en las distintas dinámicas y buscan mantenerse en la competencia.
¿Quiénes son los 20 granjeros de ‘La Granja VIP’, temporada 2?
La producción anunció que La Granja VIP 2026 tendrá 20 granjeros, pero al momento solo se conocen 19.
El participante número 20
Los rumores apuntan a que podría ser Sergio Mayer, quien pidió licencia como diputado, o Adrián Marcelo.
Carlos Trejo
Carlos Trejo es investigador de fenómenos paranormales conocido por su libro Cañitas. También ha protagonizado una larga rivalidad con Alfredo Adame, ganador de la primera temporada de La Granja VIP, con quien incluso peleó en Ring Royale 2026.
Ivonne Montero
La actriz, cantante y modelo Ivonne Montero ha salido en producciones como El tigre de Santa Julia, ¡Anita, no te rajes!, Secretos del alma, La loba y La Isla.
Kenny Avilés
Kenny Avilés, conocida como ‘Diosa del rock’, es la fundadora de la banda ochentera Kenny y los Eléctricos. Asimismo, fue corista de Verónica Castro.
Kevyn Contreras ‘Bicolor’
Kevyn Contreras es un comediante originario de Monterrey. Es conocido en redes como ‘El Comediante Bicolor’ porque se viste de dos colores siempre como tributo a un amigo fallecido. Destaca por su humor ácido y ha colaborado con Brincos Dieras y Adrián Marcelo.
Kunno
Guillermo Kunno, influencer de Monterrey, se hizo famoso en 2020 por la tendencia conocida como ‘Kunno Caminata’. Es amigo de Ángela Aguilar y tiene experiencia en otros realities como Quién es la máscara y La Casa de los Famosos 6, de Telemundo.
Rafael Mercadante
Rafael Mercadante es conductor, actor, cantante, locutor y productor. Ha salido en telenovelas como El manantial y El privilegio de amar; en la música, ha lanzado cuatro álbumes de norteño, regional mexicano y duranguense.
Fernando Lozada
Fernando Lozada es conductor y creador de contenido. En 2024 compitió en La Isla: Desafío Grecia y Turquía, donde consiguió el primer lugar, y posteriormente se incorporó como conductor de Al Extremo.
María Karunna
María Karunna, hija del actor José Roberto Hill y de la compositora Margarita Bauche. Fue vocalista de Caló, agrupación en la que compartió escenario con su hermana Maya y Claudio Yarto, con temas como ‘Capitán’, ‘Formas de amor’, ‘No puedo más’ y ‘Ponte atento’. El grupo formó parte de la gira 90’s Pop Tour.
Niurka Marcos
Niurka Marcos, actriz de telenovelas como Salomé, Velo de novia y La fea más bella, tiene un largo historial de polémicas en realities como La Mansión VIP, donde se peleó con HotSpanish en vivo, y La Casa de los Famosos All Stars, en la cual se comprometió con su novio Bruno Espino. La conocen como ‘La Mujer Escándalo’.
Mónica Escobedo
Mónica Escobedo se dedica al stand up y antes de llegar a la comedia trabajó como locutora. Ha tenido proyectos en Comedy Central y crea contenido en redes sociales.
Daniela Alexis ‘La Bebeshita’
Daniela Alexis, conocida como ‘La Bebeshita’, se hizo famosa en Enamorándonos, programa en el que posteriormente participó como panelista. Actualmente crea contenido de viajes y estilo de vida.
Abigail Pak ‘La Coreañera’
Abigail Pak, conocida como ‘La Coreañera’, nació en San Antonio, Texas, y creció en México. Es multiinstrumentista, toca el piano clásico y ha ganado notoriedad en redes sociales por sus cumbias en acordeón.
Natalia Alcocer
Natalia Alcocer ha participado en realities como Survivor y La Casa de los Famosos de Telemundo; mientras que en televisión también apareció en Te regalo un sueño y La Rosa de Guadalupe.
Manelyk González
Manelyk González se hizo conocida por su participación en Acapulco Shore, reality en el que también conoció a Karime Pindter. Después participó en otros formatos, entre ellos Los 50, Las estrellas bailan en Hoy y la edición All-Stars de La Casa de los Famosos de Telemundo. Ha estado en pleitos con Niurka Markos.
Pimpinela Escarlata
Mario González Lozano, conocido como Pimpinela Escarlata, es una estrella de la lucha libre e icono drag. Entre sus logros están el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, el Campeonato Nacional de Peso Medio, el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas de AAA y el Campeonato Reina de Reinas de AAA.
‘Mono’ Osuna
Mario ‘Mono’ Osuna es un reconocido exfutbolista de la Liga MX. El centrocampista jugó para Querétaro, Monarcas Morelia, Mazatlán FC y el Club América. Asimismo, ganó la octava temporada de Exatlón.
Pascal Nadaud
Pascal Nadaud, originario de Jalisco, es un atleta de rugby, baloncesto y futbol que participó en la primera y novena temporada de Exatlón México,
Julio Camejo
Julio Camejo, actor cubano, es conocido por su trayectoria en alrededor de 30 producciones como Clase 406, Amar sin límites, Rebelde, Destilando amor y Narcos: México. También tiene experiencia en realities como Survivor México.
Azalia ‘La Negra’ Ojeda
La conductora Azalia ‘La Negra’ Ojeda participó en la primera temporada de Big Brother México, salió en la telenovela Velo de novia y se hizo viral en 2011 como la primera ‘Lady Polanco’, tras un incidente vial donde fue detenida por conducir en estado de ebriedad. Recientemente participó en Survivor México La Reliquia en Llamas 2026.
¿Dónde ver ‘La Granja VIP’ 2026?
La Granja VIP 2026 se transmite en:
- Televisión abierta: de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. por Azteca Uno.
- Streaming: el contenido 24/7 de La Granja VIP está disponible en Disney+.