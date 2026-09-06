Muere mientras entrenaba Einar Méndez, influencer fitness y coach de Martha Debayle, a los 48 años

El influencer fitness Einar Méndez, entrenador personal de Martha Debayle, murió a los 48 años mientras entrenaba.
Su fallecimiento fue confirmado por la conductora Martha Debayle en una publicación de Instagram, donde se mostró muy consternada por la pérdida: “Seguimos todos en shock. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar”.
Einar Méndez perdió la vida el viernes por la tarde. Horas antes dedicó en sus redes sociales un mensaje a su esposa Yan, con quien ese día celebraba su aniversario: “Doy gracias a Dios y a la vida por encontrar al amor de mi vida. Hoy cumplimos 30 años juntos que han sido totalmente maravillosos y hermosos (...) amo a mi familia y esto que sea por mil años mas, te amo muchísimo mami Yan”.
Este domingo su esposa respondió dicha dedicatoria: “Quién va a decir que este día tan importante para nosotros sería el día que tú ya no estés presente, te voy a amar el resto de mi vida esposo (...) te deseo un viaje muy bonito (...) toda la vida me faltarás”.
Al momento se desconocen las causas de su muerte del fisicoculturista. La familia le realizó un homenaje en Casa Satélite este 5 de septiembre.
¿Quién fue Einar Méndez?
Einar Méndez nació en 1978, hizo carrera en el fisicoculturismo y durante varios años creó una comunidad fitness reflejada en sus 44 mil seguidores en Instagram, donde compartía consejos de nutrición, salud mental, recetas y rutinas para fortalecer el cuerpo.
En sus publicaciones, Méndez dejaba clara su postura sobre las razones para ejercitarse: para evitar enfermedades cróncicas y tener una vejez digna, más que solo por cuestiones estéticas.
El coach fitness fue campeón iberoamericano en fisicoculturismo y colaborador de Martha Debayle en varios proyectos, por ejemplo, fue especialista en su programa Extreme Makeover 2019, un reality show de transformación física con ejercicio, dietas y trabajo de la mano de expertos.
Martha Debayle también destacó su trabajo como coach en su programa de entrenamientos Summer Body: “Sé cuánto lo quisieron, cuánto las empujó, cuánto las hizo renegar, reír, esforzarse y descubrir que siempre podían un poquito más”.
En colaboración con la presentadora, Einar también realizaba otros retos para mejorar la salud, como New Year, New Me, que en Año Nuevo buscaba promover un inicio de año saludable con alimentación y ejercicio.
De acuerdo con la conductora, el entrenador tenía en puerta muchos planes personales, como ir a ver a los Miami Dolhpins y conocer Nueva York por primera vez; así como grandes proyectos profesionales: “Iba a seguir entrenándonos, regañándonos, exigiéndonos. Y hoy ya no está”.
Debayle trabajó a su lado durante nueve años y formó una amistad: “Einar adorado: Te voy a extrañar mucho. Y sé que no habrá un día en que entrene y no piense en ti. Me voy a acordar de nuestras pláticas. De tus regaños. De tus mensajes recordándome que ese día entrenábamos. De las carcajadas mientras me estirabas y yo mentaba madres. De tu manera de exigirme cuando yo ya juraba que no podía más. Y de estos nueve años, on and off, de trabajar juntos, de compartir vida, rutinas, conversaciones y tantos momentos”.