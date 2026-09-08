‘Si lo robé fue para dárselo a ustedes’: Alcalde de Nicolás Flores explica polémico crédito de 7 mdp

El presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, desató polémica entre los asistentes, luego de que el alcalde respondiera a los cuestionamientos sobre el destino de un crédito de siete millones de pesos contratado por el Ayuntamiento.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, el edil de Hidalgo defendió el uso de los recursos y aseguró que el financiamiento fue destinado a obras y acciones en beneficio de la población. Según su aclaración, el préstamo se integró con otros recursos para alcanzar una inversión superior a los 25 millones de pesos en el municipio.

¿Qué dijo el alcalde de Nicolás Flores, en Hidalgo, sobre el crédito de 7 mdp?

Al enfrentar las críticas sobre el manejo del crédito, González Elizalde rechazó haberse quedado con recursos públicos para beneficio personal. Sin embargo, en medio de su explicación, lanzó una expresión que rápidamente llamó la atención de los habitantes presentes:

“No me he robado ningún peso; si lo robé fue para dárselo a ustedes”, expresó.

La declaración ocurrió mientras el alcalde respondía a las dudas sobre la aplicación de los siete millones de pesos obtenidos mediante financiamiento.

González Elizalde, quien encabeza por tercera ocasión el gobierno municipal de Nicolás Flores, utilizó parte de su informe para destacar las acciones realizadas durante su administración y sostener que los recursos públicos han sido dirigidos a atender las necesidades de la población.

No obstante, la frase sobre el supuesto “robo” de recursos públicos se convirtió en uno de los momentos más comentados del informe y abrió nuevamente el debate sobre la transparencia en el ejercicio del crédito contratado por el municipio.

Hasta ahora no se ha informado sobre alguna investigación derivada específicamente de sus palabras. El destino y la comprobación de los siete millones de pesos deberán respaldarse mediante la documentación financiera y los mecanismos de fiscalización correspondientes.