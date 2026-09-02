Senadora Malú Micher aclara su ‘metida de pata’ sobre dinero de las Pensiones del Bienestar

La senadora Malú Micher aseguró que el dinero de los programas sociales era obtenido por la 'austeridad republicana'.

Malú Micher, senadora de Morena, aclaró su error al decir que el dinero de las Pensiones del Bienestar y otros programas sociales no proviene de los impuestos de los mexicanos.

“Señalé que los Programas para el Bienestar no se financian de los impuestos. Omití precisar que no se financian únicamente de los impuestos”, agregó la legisladora.

Micher agregó que los programas para el Bienestar, como la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, son resultado de una política integral debido a la recaudación, el combate a la evasión y privilegios fiscales.

“Así como de una política de austeridad que permite que los recursos públicos regresen al pueblo convertidos en derechos”, agregó la morenista.

¿Qué dijo Malú Micher sobre el dinero de las Pensiones para el Bienestar?

La senadora de Morena aseguró que durante 30 años se permitió que quienes tuvieran más ingresos, no pagaran impuestos, pero con la nueva política de recaudación, se combate la evasión fiscal.

Malú Micher tuvo una intervención durante la sesión del Congreso en la que se refirió al origen de los programas sociales.

“Ya estuvo bueno de que anden diciendo que ese dinero es de nuestros impuestos, mentira, es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos a 42 millones de familias en bienestar”, dijo.

Dichas declaraciones fueron duramente criticadas en redes sociales por distintos sectores debido a que comenzaron los cuestionamientos sobre el origen de los recursos.

PRI cuestiona a Malú Micher por origen de los programas sociales

Rubén Moreira, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó las declaraciones de la senadora Malú Mícher sobre los programas sociales y el origen de los recursos para financiarlos.

“Esto de que los programas sociales no salen de los impuestos, caray ¿De dónde salen?”, expresó.

Por esa razón, Moreira insistió en la importancia de construir una coalición opositora para fortalecer los contrapesos políticos y representar de mejor manera las voces de los mexicanos.

El PRI y otros partidos de oposición acusan a Morena de usar los programas sociales para afiliar a las personas al partido, a pesar de que se usa el dinero de los contribuyentes para financiar dichos apoyos.

*Con información de Quadratín