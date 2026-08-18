Pensiones para el Bienestar: ‘Sobrevive’ con 120 mil pesos y desembolsa 740 mdp en primer trimestre

Fondo de Pensiones para el Bienestar recibe menos de 120 mil pesos en tres meses. (Foto: Cuartoscuro)

El Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) recibió apenas 119 mil 873 pesos en aportaciones durante el primer trimestre de 2026, que se sumarían al saldo que reportó al cierre de 2025 de 55 mil 365 millones de pesos, informó el Banco de México.

Aunque en el primer trimestre de este año realizó entregas por 740 millones 363 mil 645 pesos para complementos de pensión y devolución de recursos a los institutos de seguridad social.

El Informe de la segunda sesión ordinaria de 2026 del Comité Técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar correspondiente al periodo enero-marzo revela que el único aportante fue el ISSSTE, que realizó una transferencia de 119 mil 873.29 pesos el 13 de enero. El Fondo no recibió aportaciones en títulos o valores durante el trimestre.

Pensiones para el Bienestar: ¿Cuánto recibió y cuánto entregó en 2026?

En contraste, el fideicomiso entregó 107 millones 109 mil 746 pesos para el pago de complementos de pensión y 633 millones 253 mil 899 pesos por devolución de recursos, para un total de 740 millones 363 mil 645 pesos.

El mayor desembolso correspondió al Infonavit, con 395 millones 983 mil 887 pesos en devoluciones. Estos recursos provinieron principalmente de la reserva constituida a partir del 30 de abril de 2024 y de reservas existentes previamente.

Al IMSS se entregaron 298 millones 671 mil 757 pesos, de los cuales 99 millones 120 mil 625 pesos correspondieron a complementos de pensión y 199 millones 551 mil 132 pesos a devoluciones de recursos.

Para el ISSSTE, el Fondo destinó 45 millones 708 mil pesos, incluidos 7 millones 989 mil pesos para complementos de pensión y 37 millones 719 mil pesos para devoluciones.

El reporte también documentó 949 mil 710 pesos en pagos rechazados por las cuentas bancarias de los beneficiarios. De ese monto, 846 mil 599 pesos correspondieron al IMSS y 103 mil 111 pesos al ISSSTE. Dichos recursos fueron reintegrados al fideicomiso.

El informe de Banxico señala que las operaciones se realizaron conforme a las instrucciones de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente del Fondo.