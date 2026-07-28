Robo de Pensión Bienestar: Retiros de adulta mayor postrada aparecen en Veracruz pese a vivir en NL

Reina Sánchez, de 77 años, no puede acudir personalmente al Banco Bienestar debido a su estado de salud.

La familia de una mujer de 77 años que permanece postrada en cama desde hace varios años denunció ser víctima del robo sistemático de su Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Su hija y representante legal, Esmeralda del Río, denunció que los depósitos desaparecen apenas minutos después de ser realizados y que los retiros se efectúan en cajeros ubicados en Xalapa, Veracruz, aunque ambas viven en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

En entrevista con Azucena Uresti, Esmeralda explicó que el problema comenzó el 11 de agosto de 2025, luego de que la tarjeta bancaria de su madre fuera reemplazada por vencimiento.

“Cuando nos entregan la que ya está vigente empieza toda esta situación”, relató.

Estados de cuenta muestran retiros en Veracruz

Reina Sánchez no puede acudir personalmente al banco debido a su estado de salud. Por ello, su hija cuenta con un poder notarial que le permite realizar los trámites y disponer de los recursos de manera legal.

Sin embargo, al revisar los estados de cuenta descubrió que los apoyos económicos eran retirados en cajeros automáticos de Xalapa, Veracruz.

“Cuando acudí a que me dieran el estado de cuenta, ahí queda la evidencia, hay hora, hay fecha y los lugares donde han hecho los retiros”, afirmó.

Según explicó, la aplicación bancaria también muestra el cajero específico donde fue retirado el dinero, por lo que considera que las autoridades podrían identificar a la persona responsable mediante las cámaras de videovigilancia.

Pese a contar con un poder notarial, la familia no ha logrado recuperar los recursos de la Pensión Bienestar.

Denuncian posible filtración de información

La hija de la beneficiaria sospecha que quienes realizan los retiros conocen el estatus de vulnerabilidad de su madre, ya que los Servidores de la Nación la tienen registrada oficialmente como una persona en condición de postración.

“Todas las veces que le han entregado... los Servidores de la Nación siempre traen identificado como postración. Yo creo que quien está haciendo los retiros tiene que ser alguien que trabaja en el Bienestar, porque saben que va a ser difícil hacer las aclaraciones por la situación de mi mamá”, sostuvo.

Incluso aseguró que el depósito correspondiente al último bimestre fue retirado apenas 25 minutos después de que el recurso fuera abonado a la cuenta.

“A mi mamá le tocaba su apoyo el día de ayer, lunes 27, y depositaron el sábado, y a los 25 minutos retiraron el dinero”, denunció.

Banco del Bienestar no ofreció una solución, asegura

Esmeralda relató que acudió al Banco del Bienestar para presentar una aclaración, junto con la documentación que acredita su representación legal. No obstante, afirmó que un trabajador de la institución le advirtió que el procedimiento difícilmente prosperaría.

“La explicación que me dan es que pues hay una duplicidad, (...) y que hay que ir a hacer una aclaración al banco, yo acudo a hacer la aclaración al banco con el poder notarial y con los documentos comprobando, ¿verdad?, que yo soy el representante legal de mi mamá, y la persona que me atiende me dice que, pues, mejor ni haga la aclaración, porque, sinceramente, no sirve de nada, y siempre salen no procedentes”, señaló.

Además, aseguró que en el banco le indicaron que la institución financiera no imprime tarjetas adicionales, por lo que alguien habría generado una segunda tarjeta vinculada a la misma cuenta, situación que atribuyeron a la Secretaría de Bienestar.

“El banco me dijo claramente: ‘Nosotros no imprimimos tarjetas, alguien imprimió dos tarjetas de tu mamá, que tienen acceso a esa cuenta, y eso es Bienestar’; así me lo dijeron”, afirmó.

Buscan intervención de la Secretaría de Bienestar

Ante la falta de respuesta, Esmeralda aseguró que ha enviado correos electrónicos a funcionarios de la Secretaría de Bienestar y ha intentado comunicarse con autoridades federales y estatales sin obtener una solución.

Durante la entrevista también se informó que se buscaría la postura de la nueva titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, así como del delegado de la dependencia en Nuevo León, Genaro Rodríguez Teniente, y de las autoridades correspondientes en Veracruz para conocer su versión sobre el caso.