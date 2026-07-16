¿Qué son las granjas de tarjetas SIM? EU desmantela red usada para cometer fraudes telefónicos

Una tarjeta SIM (módulo de identidad del suscriptor) es un microchip extraíble que conecta un dispositivo a una red celular. (Foto: Shutterstock)

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos incautó recientemente más de 30 mil tarjetas SIM de teléfonos móviles en distintos puntos del país, en una operación que, según la agencia, desmanteló la infraestructura que los delincuentes utilizaban para perpetrar fraudes telefónicos generalizados.

Durante varias semanas de junio y julio, los agentes confiscaron los dispositivos de las llamadas granjas de tarjetas SIM, que los estafadores utilizan para realizar llamadas masivas y enviar mensajes de texto con el fin de engañar a las personas para que compartan su información personal, según informaron funcionarios del HSI.

¿Para qué usan las granjas de SIM y qué son?

Los delincuentes utilizan granjas de tarjetas SIM para enrutar grandes volúmenes de llamadas y mensajes de texto a través de internet, ocultando su verdadero origen.

Una tarjeta SIM (módulo de identidad del suscriptor) es un microchip extraíble que conecta un dispositivo a una red celular.

Quienes dirigen y se benefician de estos fraudes suelen estar en el extranjero, lo que dificulta su detención por parte de las autoridades estadounidenses.

¿Qué es la ‘Operación Signal Break’?

Las incautaciones forman parte de una investigación más amplia del HSI, denominada “Operación Signal Break”, cuyo objetivo es combatir estas estafas telefónicas, según la agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Desde 2024, los investigadores han incautado más de 500 mil tarjetas SIM en granjas de 15 estados, junto con más de 700 mil dólares en ganancias ilícitas, informó la agencia.

Los agentes que participan en la operación han realizado 11 arrestos por violación de las leyes de migración, y un hombre enfrenta cargos penales, según el HSI.

La operación de HSI tiene como objetivo obstaculizar a los estafadores desmantelando sus herramientas y sistemas, según declaró a Bloomberg News, Kimberly Long, subdirectora adjunta interina del Centro de Delitos Cibernéticos del Departamento de Seguridad Nacional.

“Esto obliga a los delincuentes a reconstruir su infraestructura”, dijo Long. “Tienen que gastar más, y eso ralentiza sus operaciones”.

Pérdidas millonarias por estafas telefónicas

En 2025, las personas reportaron pérdidas de 3 mil 500 millones de dólares debido a estafas de suplantación de identidad, según la Comisión Federal de Comercio. Esto incluye los tipos de fraude que se basan en granjas de tarjetas SIM.

La acusación penal en la operación HSI surgió después de que los agentes descubrieran una granja de tarjetas SIM en una residencia de Los Ángeles en febrero de 2025, según consta en los documentos judiciales.

Los fiscales estadounidenses acusaron a Jinlong Ren, ciudadano chino, de fraude con dispositivos de telecomunicaciones, un delito grave, en relación con el hallazgo, según los registros judiciales.

Estos no indican si Ren ya se declaró culpable o inocente. Su abogado no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Un portavoz de HSI declaró que la mayoría de las órdenes de registro relacionadas con la incautación de tarjetas SIM son confidenciales y no accesibles al público.