¿Te llaman de números desconocidos y cuelgan al contestar? Así funciona la Estafa Wangiri

¿Te ha pasado que recibes una llamada de un número desconocido que cuelga después de timbrar una o dos veces? ¿O te han llamado al celular de un número internacional y al contestar se corta? Si bien estas extrañas llamadas pueden parecer simples errores, hay una alta probabilidad de que puedas ser víctima de una modalidad de estafa denominada ‘Wangiri’.

Desde hace tiempo, las autoridades de Estados Unidos han alertado sobre esta nueva forma de robo que afecta principalmente a los usuarios de telefonía móvil. Por ello, a continuación te contamos de qué va este fraude, cómo se detecta y qué hacer para evitar caer en él.

¿Qué es la estafa Wangiri y cómo funciona?

De acuerdo con el portal Linkedin, ‘Wangiri’ es una palabra que proviene del japonés y que significa “llamada y corte”, aunque en inglés también se le puede traducir como “one ring and drop” o “callback”.

Este fraude consiste en realizar llamadas a través de números desconocidos o del extranjero, mismas que posteriormente se cortan tras sonar una o dos veces. Esto, según indica la compañía Movistar, tiene la finalidad de que la víctima devuelva la llamada.

Dicha estafa se lleva cabo cuando un sistema informático produce múltiples llamadas por minuto que pueden ser al azar, principalmente porque los ahora responsables ya utilizan los números locales para realizar este tipo de fraude.

El problema radica cuando la víctima elegida decide devolverles la llamada, porque en ese momento empiezan a cobrarle dinero. Mientras más tiempo se encuentre en la línea, a pesar de que no le contesten, más ganan los delincuentes.

Según reportó El Tiempo, estas llamadas tienen una tarifa fija o por minuto, donde el usuario paga el costo total del tiempo que dure la llamada y se carga a una tarjeta de crédito o factura telefónica. “Por eso intentarán mantenerlo el mayor tiempo posible en la línea.”

Algunos métodos para lograr lo anterior consisten en:

Añadir música imitando un servicio de espera.

El eco de tu voz.

Una grabación con preguntas.

¿Cómo detectar una estafa Wangiri?

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos alertó a los consumidores sobre estos actos fraudulentos y dijo que, para identificar este tipo de estafas, se sabe que las llamadas se basan en el código de país 222 de la nación de África Occidental de Mauritania y que se estaba extendiendo en Nueva York y Arizona.

“El fraude internacional de ingresos compartidos se produce cuando los estafadores dirigen intencionalmente llamadas telefónicas a números telefónicos de tarifa Premium. (…) El costo varía según la ubicación del número y la cantidad de tiempo que se pasa en el teléfono”, dijo a The New York Times Tim Prugar, vicepresidente de operaciones de Next Caller, una compañía de tecnología de verificación en tiempo real.

Consejos para evitar caer en este fraude