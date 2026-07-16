Show de medio tiempo del Mundial 2026: Fecha, horario, artistas confirmados, dónde ver y más

Shakira es una de las headliners del show de medio tiempo del Mundial 2026 desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey. (Foto: Xinhua/Cuartoscuro)

La final del Mundial 2026 no solo define al nuevo campeón, también marca un momento sin precedentes en la historia del futbol porque por primera vez, la Copa del Mundo cuenta con un show de medio tiempo durante el partido por el título, un formato similar al espectáculo que cada año acompaña al Super Bowl.

La FIFA apostó por un espectáculo musical para el cierre del torneo que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá, que reune a algunas de las figuras más importantes de la música internacional como el grupo BTS, la cantante Shakira y Madonna ‘La reina del pop’.

BTS se presenta en el show de medio tiempo del Mundial 2026. (Foto: AP).

¿Cuándo es el show de medio tiempo de la final del Mundial?

El show de medio tiempo se realiza el domingo 19 de julio de 2026, durante la final del Mundial que enfrenta a España y Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

A diferencia de la ceremonia de clausura, que se lleva a cabo antes del silbatazo inicial, este espectáculo comienza durante el partido de la Copa del Mundo.

¿A qué hora inicia el show de medio tiempo de la final del Mundial?

Aunque la FIFA no ha dado a conocer una hora exacta para el inicio del espectáculo, el show arranca al finalizar los primeros 45 minutos de la final.

Al considerar que el encuentro entre España y Argentina comienza a la 1:00 p.m., tiempo del centro de México, se estima que el espectáculo inicie alrededor de las 2:00 p.m., pues depende del tiempo agregado por el árbitro en la primera mitad.

El concierto puede causar que el descanso se extienda más allá de los 15 minutos reglamentarios debido al montaje y desmontaje del escenario instalado sobre la cancha.

¿Dónde ver EN VIVO el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 puede verse en televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming. Estas son las opciones para seguir la transmisión en México:

Canal 5

Las Estrellas

Azteca 7

ViX

TUDN

Otra alternativa es acudir a alguno de los FIFA Fan Fest o festivales futboleros instalados en distintas ciudades, donde también se proyectará la final junto con el espectáculo del medio tiempo. Asimismo, algunas salas de cine que transmitenn la final de la Copa del Mundo incluyen el show como parte de la experiencia.

Shakira es una de las headliners del show de medio tiempo del Mundial 2026. (Foto: Créditos Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué artistas están confirmados para el show de medio tiempo del Mundial?

La FIFA confirmó un cartel integrado por artistas de distintos géneros musicales para protagonizar el primer show de medio tiempo en la historia de las Copa del Mundo.

Los artistas anunciados son:

Shakira

Madonna

BTS

Justin Bieber

Burna Boy

Además, participan el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel, el coro PS22 Chorus junto con Coldplay.

La dirección artística del espectáculo está a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, en colaboración con la organización internacional Global Citizen y la FIFA.

El espectáculo del medio tiempo del Mundial está a cargo de la dirección de Chris Martin, vocalista de Coldplay. (Foto: Shutterstock)

Todo lo que debes saber del show de medio tiempo del Mundial

El espectáculo representa una de las principales novedades del Mundial 2026, ya que nunca antes una final de la Copa del Mundo había contado con un show musical durante el descanso.

La producción busca ofrecer una experiencia similar a la del Super Bowl, aunque adaptada al futbol, por lo que la FIFA ha trabajado en un montaje que permita instalar y retirar el escenario en pocos minutos para no afectar el desarrollo del partido.

Además del componente artístico, el evento tiene un propósito solidario a través de FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar recursos destinados a proyectos de educación y desarrollo infantil en diferentes partes del mundo.

Otro aspecto importante es que el show de medio tiempo no sustituye a la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Ambos eventos forman parte de la jornada de la final, pero se realizan en momentos distintos: la ceremonia se celebra antes del partido, mientras que el espectáculo musical se desarrolla durante el descanso.