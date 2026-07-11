¿Ya es lo menos? FIFA vende pedazos del césped donde se jugará la final del Mundial en 450 dólares

Cada fragmento del césped se encuentra encapsulado en un bloque de acrílico premium diseñado para conservar permanentemente la superficie donde se disputará la final del Mundial. [Fotografía. Xinhua, FIFA Store, Shutterstock]

Pase, damita o caballero, lleve su bonito recuerdo de la final del Mundial 2026 donde podrían estar Kylian Mbappé o Lamine Yamal. A través de su página web, la FIFA puso a la venta fragmentos del césped donde se definirá al campeón de la Copa del Mundo, por un ‘modesto’ precio de 450 dólares.

Bajo el nombre “FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch – Foundation Edition”, el recuerdo consiste en un pedazo auténtico de la superficie de juego donde el próximo 19 de julio se coronará al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York/Nueva Jersey.

El organismo aclaró que los pedidos comenzarán a enviarse una vez concluido el partido por el campeonato, ya que el terreno de juego será retirado después del encuentro.

Aunque el producto apenas salió a la venta, la tienda oficial de la FIFA ya lo muestra con la leyenda de “Agotado”, lo que refleja el interés de los aficionados y coleccionistas por adquirir un recuerdo único del torneo.

¿Cómo es el recuerdo de la final del Mundial 2026?

Cada fragmento del césped se encuentra encapsulado en un bloque de acrílico premium diseñado para conservar permanentemente la superficie donde se disputará la final.

El cubo transparente cuenta con detalles grabados del evento, como el logotipo de la final del Mundial 2026, mientras que el diseño está pensado para exhibirse como una pieza de colección.

Además, el artículo incluye un USB de recuerdo con una película de autenticidad, una caja de presentación de edición especial y diversos elementos que certifican el origen del césped.

La presentación también destaca por su empaque premium, con acabados especiales y una estructura tipo estuche que refuerza su carácter de objeto exclusivo.

La FIFA señala que cada pieza es única, ya que proviene directamente del terreno de juego donde se definirá al campeón del Mundial 2026, por lo que ninguna es exactamente igual a otra.

El césped de la final del Mundial será enviado una vez que concluya el partido. [Fotografía. FIFA Store]

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, inmueble ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York.

Hasta el momento todavía no se conocen los dos finalistas. Francia ya aseguró su lugar en las semifinales tras eliminar a Marruecos, mientras que España hizo lo propio al vencer a Bélgica.

El otro boleto a la antesala de la final saldrá de los ganadores de las llaves entre Noruega e Inglaterra y Argentina frente a Suiza, partidos que se disputarán este sábado 11 de julio.

Los boletos para la final del Mundial 2026 más económicos parten de los 7 mil 380 dólares, mientras que los boletos de Categoría 1 van de 19 mil 995 a 32 mil 970 dólares.

La final del Mundial 2026 se disputa´ra el próximo domingo 19 de julio. (Fotografía. Xinhua)

Por su parte, los paquetes de hospitalidad alcanzan hasta 34 mil 500 dólares, una cifra que ha generado críticas entre algunos aficionados por el elevado costo de vivir la experiencia del partido más importante del Mundial.

En el presente torneo, el máximo organismo del futbol mostró interés por crear este tipo de artículos para los coleccionistas. Un claro ejemplo fueron los parches especiales para los futbolistas que disputaron 5 o 6 Copas del Mundo, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Manuel Neuer o Luka Modrić.

Poco antes de la inauguración del Mundial 2026, la FIFA anunció que Panini dejará de ser la encargada de realizar el álbum del Mundial y cerró un acuerdo comercial con las empresas Fanatics y Topps.

A partir de 2031, Fanatics Collectibles estará a cargo del diseño y desarrollo de los productos coleccionables, mientras que Topps fabricará los cromos, tarjetas y demás artículos relacionados con las competencias mundialistas.

Con el cierre de dicho acuerdo y la venta del césped donde se jugará la final del Mundial 2026, la FIFA refuerza su estrategia comercial para ofrecer productos exclusivos a los coleccionistas y seguidores del torneo.