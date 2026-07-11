¿Cuál es el grado de estudios de Lenia Batres? Estas son las universidades donde se preparó

El grado de estudios de Lenia Batres: las universidades que aparecen en su trayectoria académica. (Cuartoscuro)

La ministra Lenia Batres vuelve a estar en el centro de la polémica en medio de la discusión que propuso para gravar las herencias. Sin embargo, internautas también centraron la atención en su grado de estudios.

Desde la pandemia y hasta hace dos años, Batres fortaleció su preparación académica. Obtuvo un doctorado en Derecho; sin embargo, la polémica se concentra en la institución que expidió el grado.

Su formación profesional comenzó en 2008, cuando obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Humanista, institución donde también cursó una maestría en Derecho Penal, grado que obtuvo en 2017.

Posteriormente, en 2020, consiguió una maestría en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un año después concluyó la maestría en Gestión Pública para la Buena Administración en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

Ese mismo año, 2021, obtuvo un doctorado en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Más recientemente, en 2024, consiguió un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, institución que provocó revuelo entre los internautas.

Se trata de una institución con una relación significativa con el Poder Judicial de la Ciudad de México, a la que el magistrado presidente Rafael Guerra asistió en repetidas ocasiones para la entrega de reconocimientos de doctorado, entre otros eventos organizados por esa universidad.

La Ciudad de México cuenta con dos planteles. Uno se ubica en avenida Baja California 157, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc; el segundo se localiza en Tepic 43, también en la colonia Roma Sur.

La institución privada ofrece facilidades para nuevos estudiantes, entre ellas becas de hasta 80 por ciento en colegiaturas, exención del pago de inscripción, colegiaturas congeladas y la posibilidad de apartar un lugar con mil pesos.

La Universidad Tepantlato mantiene una matrícula reducida en comparación con otras instituciones. En 2022 reportó 375 estudiantes inscritos, según el portal Data México.

También señala contar con planteles en Zacatecas; sin embargo, los registros de matrícula desde 2019 se concentran en la Ciudad de México (76), Estado de México (51) y Guerrero (1).

En 2022, un total de 44 personas cursaron un doctorado en esa institución, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Ese mismo año, las disciplinas con mayor número de egresados hombres fueron Maestría en Juicios Orales (11), Doctorado en Derecho Constitucional (7), Doctorado en Derecho Familiar (6), Maestría en Ciencias Penales (6) y Licenciatura en Derecho (5).

En contraste, entre las mujeres, las disciplinas con más egresadas fueron Maestría en Ciencias Penales (8), Maestría en Derecho de Amparo (6), Maestría en Juicios Orales (6), Maestría en Derecho Civil (4) y Maestría en Derecho Familiar (4).